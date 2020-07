El Festival de Blues de Cerdanyola se celebrarà del 2 a l’11 d’octubre de 2020 en una edició especial que inclourà canvis en l’organització habitual per adaptar-se a les mesures sanitàries recomanades per les autoritats. L’organització del festival està formada per l’Ajuntament de Cerdanyola amb l’assessorament d’una comissió ciutadana de persones vinculades a la història del festival.

L'organització ha anunciat amb un comunicat que està treballant en el cartell que inclourà una cinquantena de concerts en mitja dotzena d’espais, a més d’activitats paral·leles que conformaran l’off festival. Aquest any 2020 estava previst que el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola celebrés la seva XXX edició, un número rodó per al qual es preveia una celebració especial.

Per l'impacte de la pandèmia, s'ha decidit que queda posposada la celebració i commemoració a l’any 2021, i és per això que s’ha optat per organitzar la XXIX edició.

Publicitat

Espais emblemàtics

El festival es durà a terme en mitja dotzena d’espais emblemàtics de la ciutat. Es tracta de recintes a l’aire lliure que permetran garantir l’aforament i la distància, alhora que es recuperen espais per a la cultura com per exemple l’amfiteatre de Can Serra, la Masia Cordelles, l’antiga pista d’hoquei de la biblioteca municipal o Ca n’Ortadó.

Com ja és habitual també el cartell de concerts es completarà amb exposicions, activitats i propostes per al públic familiar.

Publicitat