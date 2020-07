La massificació del Ripoll durant els caps de setmana omple de brutícia la natura

La primavera plujosa ha provocat que aquest estiu baixi molta aigua dels rius, i ben neta, enmig de boscos frondosos i verds que el confinament ha deixat créixer. A més, en aquestes zones s’ha generat força humitat i això estova les altes temperatures. Com a conseqüència, el Ripoll, sobretot al seu pas per Sant Feliu del Racó, es massifica cada cap de setmana de grups de banyistes que hi passen el dia.

Un altre factor que hi ha contribuït ha estat que el permís per fer esport durant el confinament magnetitzés la població cap als entorns. La natura ha quedat redescoberta. Des de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Castellar del Vallès reconeixen que no s’havien trobat mai tanta gent al voltant del riu. “És exagerat”, sentencia el cap d’operatius de la unitat, Pepe Casajuana. Algunes de les zones més concorregudes són el Pont del Turell, les Arenes o el Torrent del Castelló.

L’ADF denuncia que s’ha trobat amb molts comportaments incívics. Quan tothom marxa, els espais queden plens d’ampolles, plàstics, llaunes, bosses, plats, gots de plàstic i altres objectes inversemblant: cadires, pots de pintura, claus o caixes. “Aquest diumenge, quan vam fer l’última volta per la zona, ens vam trobar el Pont del Turell ple de brutícia. I això que hi ha un contenidor allà mateix...”, lamenta Casajuana. Al Torrent del Castelló, el mateix dia, van omplir tres bosses d’escombraries, ben plenes, amb les restes de tot el que els banyistes van deixar-hi.

Netejar porqueria no és la feina que hauria de fer l’ADF. “La tasca principal durant la campanya d’estiu és fer reconeixement del terme municipal, per vigilar que no surti una columna de fum o un incendi que pugui cremar el bosc. Però aquest any se’ns suma la tasca de recollir brutícia i escombraries que gent incívica deixa i aboca al riu. És una situació greu i lamentable. T’hi trobes de tot”, explica un dels membres de l’ADF, Òscar Moreno. A més, alerta d’un comportament imprudent que es troben cada setmana: grupets banyant-se a la bassa d’incendis del Barceló. Les carreteres que condueixen als paranys naturals estan més plenes de cotxes mal aparcats que mai, envaint la calçada. Aquest és un altre problema afegit.

Controls aleatoris

La magnitud de la situació ha comportat haver de recórrer als controls aleatoris. La Policia Local, les unitats de trànsit i de medi ambient de Mossos d’Esquadra, SEPRONA i Agents Rurals han hagut de començar a vetllar perquè es respectin els espais fluvials.

