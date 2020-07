Qida tanca una ronda d’inversió de 3,6 milions d'euros

3,6 milions d’euros. Aquest és l’import de la ronda d’inversió que ha tancat la start-up sabadellenca Qida, que es dedica a millorar la qualitat de vida i l’atenció a pacients crònics o dependents a la llar. Aquesta operació ha estat liderada per Creas, la gestora pionera a l’Estat en inversió d’impacte. Es tracta, doncs, de la ronda de finançament més gran d’una start-up espanyola d’atenció domiciliària, en la qual han participat tres dels principals fons nacionals d’impacte social: Creas, Ship2B –mitjançant Equity4Good– i el Fondo Bolsa Social.

Qida va ser fundada fa dos anys i ja ha atès 1.500 famílies. Actualment genera més de 600.000 euros de vendes brutes mensuals. Aquesta xifra suposa un creixement mensual d’un 20% des de la seva creació. L’any 2018, l’empresa sabadellenca ja va tancar una ronda de finançament d’1,2 milions d’euros en la qual van participar Equity4Good, el vehicle gestionat per Ship2B, i BStart-up, el vehicle d’inversió del Banc Sabadell.

Amb aquesta nova injecció, la companyia enfortirà el seu producte tecnològic, consolidarà el seu equip i expandirà el seu model a les 20 principals ciutats de l’Estat. D’aquesta manera, la firma estarà donant servei a 30 ciutats espanyoles.

Transformar l’atenció domiciliària

El fundador i conseller delegat de Qida, Oriol Fuertes, ha assenyalat que aquesta capitalització permetrà “transformar radicalment l’atenció als pacients crònics i persones dependents al seu domicili”. D’aquesta manera, es donarà resposta “a un dels reptes més rellevants de la nostra societat en aquests moments que vivim”, ha afegit Fuertes. Per la seva banda, Emilio Ayanz, soci de Creas i conseller de Qida, ha subratllat: “Creiem en l’absoluta necessitat d’aportar solucions robustes i eficaces a l’atenció domiciliària”.

En plena crisi sanitària provocada per la Covid-19, Qida ha aconseguit atreure més interès davant de la necessitat d’un grup de ciutadans que estan en situació vulnerable. De fet, col·labora amb més de 100 entitats del sistema públic i privat de sanitat i social d’Espanya.

Així mateix, la firma sabadellenca aposta per la tecnologia com a tret diferencial. Per això, compta amb una aplicació que permet fer el seguiment a pacients en el seu domicili i ajuda el professional a monitorar com estan els pacients a casa.

