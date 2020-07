Nou ban per advertir de la necessitat de garantir la seguretat per la Covid

L'Ajuntament de Sabadell ha aprovat un ban informatiu en què es recorda la necessitat de garantir les mesures de seguretat per prevenir els contagis de Covid-19. Es tracta d'un document que signa l'alcaldessa, Marta Farrés, en què s'apunten les mesures de caràcter sanitari que cal seguir, així com les possibles sancions.

En el text, l’alcaldessa demana a les persones que han estat diagnosticades de Covid-19 perquè siguin molt rigoroses en complir les mesures d’aïllament i confinament decretades per les autoritats sanitàries, a fi d’evitar la propagació del virus. També explica a aquelles persones a les quals se’ls ha fet la prova, bé perquè presenten símptomes o bé perquè han estat en contacte amb alguna persona contagiada, que mentre esperen els resultats de la mateixa han d’estar igualment en aïllament i confinament, tal com indiquen els professionals sanitaris.

El ban també recorda que les mesures de protecció que tothom ha de seguir són: l’ús de mascareta, mantenir la distància de seguretat i la higiene de mans. De fet, els resultats obtinguts ara per ara referents a l'evolució del virus a casa nostra no són tan negatives com en altres territoris.

Així, Sabadell és lluny d’un rebrot de Covid-19, almenys amb caràcter immediat. Segons el Departament de Salut, la darrera setmana s’han detectat 18,3 casos nous per cada 100.000 habitants. La presència de coronavirus a la capital vallesana dista de les ciutats catalanes on ja s’ha perdut el control de pandèmia: per càpita, a Sabadell s’ha trobat un terç de les infeccions a Barcelona (57,2 positius per cada 100.000 veïns).

Publicitat

Us han contactat?

Equips de rastrejadors han de garantir que no el virus no es propagui, però en molts casos aquest seguiment no s’està fent. Per això, volem escoltar el vostre cas: heu estat contactes d’una persona positiva de la Covid-19? Us han trucat per fer-vos seguiment dels símptomes? Si no us han trucat, però ho sabeu, en quina situació esteu?

El vostre testimoni ens servirà per a un reportatge sobre la manca de rastrejadors. Si voleu participar-hi, pot ser anònimament, escriviu-nos un WhatsApp al 682 146 542 o via xarxes socials i contactarem amb vosaltres. Gràcies.

Publicitat