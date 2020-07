El pla de xoc de Sabadell s'amplia a 830 mesures (però no es mou dels 8 milions d'euros)

El pla de xoc per fer front als efectes de la Covid-19 de Sabadell inclourà 830 mesures extraordinàries després d'incorporar plantejaments per part de les entitats ciutadanes i els grups municipals –del Govern i de l'oposició–. S'han afegit 456 propostes noves, un 53,7% de les que s'han presentat, tot i que això no implicarà una partida més important per part de l'Ajuntament: fa un mes, el Govern municipal va presentar un primer full de ruta dotat amb 8 milions d'euros. L'import es manté intacte, segons l'alcaldessa, Marta Farrés, perquè "s'han deixat de fer actuacions i s'han incorporat d'altres".

L'Ajuntament va anunciar ahir dimecres una retallada pressupostària en les inversions fins el final del mandat per la caiguda en els ingressos municipals i davant l'esforç econòmic de fer front a la Covid-19 a la ciutat. El desajust econòmic per l'augment de la despesa i la caiguda dels ingressos és de 23 milions d'euros, aproximadament un 10% del pressupost municipal de 2020. El pla de xoc de 8 milions d'euros ha condicionat les arques municipals. Se centrarà en la reactivació econòmica i l'acció social (62% de les partides) i permetrà la configuració de taules mixtes entre entitats, Govern i oposició a partir del setembre per abordar el present i el futur de la ciutat.

El pla ha de passar el vist-i-plau del ple municipal, que se celebrarà demà. Tot fa preveure que el govern Farrés rebrà el vot favorable de la majoria absoluta: necessita tres vots més a part dels 11 del Govern i de moment ja compta amb l'aprovació de les entitats de la ciutat –entre les quals hi ha el Gremi de Fabricants, el CIESC, el Centre Metal·lúrgic, Pimec– que aquest migdia han expressat el seu suport explícit al Govern local. "Hem volgut consensuar-ho al màxim", s'ha reafirmat l'alcaldessa.

8 milions per la Covid-19 fins el 2021

El pla compta amb 8 milions d’euros que s’han d’aplicar abans que acabi l’any 2021. En termes de recuperació econòmica, es crearà un espai de concertació públic-privat del què formaran part agents econòmics i socials per fer una estratègia comuna davant la crisi de la Covid-19. També es crearà una unitat dins l'Ajuntament per captar noves inversions empresarials. Pel que fa al comerç, es proposa la conversió de l’app que l’Ajuntament “Sabadell t’ho porta a casa” en una nova aplicació que funcioni com un sistema de gestió logística dels lliuraments.

El Govern municipal preveu subvencions per entitats socials, especialment pel que fa al suport a l'alimentació i a les necessitats més bàsiques. En matèria de sensellarisme, es mantindrà el dispositiu temporal i l’aposta pel Housing First. També s’incorporen accions destinades a donar suport a les persones en situació irregular, per facilitar-los l’accés als diferents recursos de suport dels quals disposa l’Ajuntament. Així mateix, es mantenen projectes ja previstos com l'ampliació dels espais per a vianants i bicicletes. També se senyalitzaran espais destinats al vehicle com a zones d'ús compartit amb la bicicleta, amb limitació de circulació als 30 km/h, creant una xarxa ciclable que anirà de nord a sud.

Farrés ha deixat clar que la partida de 8 milions no és ampliable i que no hi ha més marge. "Ho volem tancar en aquests 8 milions", ha exposat l'alcaldessa, que considera que cal que l'Ajuntament faci caixa per si hi ha algun imprevist més durant el mandat. No obstant això, l'alcaldessa ha deixat la porta oberta a corregir la partida d'alguna de les mesures a través dels pressupostos ordinaris.

Unitat sabadellenca

Les entitats de Sabadell han mostrat sintonia amb el Govern municipal per abordar la crisi de la Covid-19. 62 associacions d'arreu de la ciutat han participat en l'elaboració del pla de xoc definitiu. El teixit social i econòmic de la ciutat, però, ha anat un pas més enllà i ha acordat, a través de la plataforma Sabadell Cercle d'Entitats, constituir unes taules de concertació amb l'Ajuntament per projectar la ciutat fins el 2030.

A partir del proper setembre, tal com van demanar ahir les entitats en una trobada amb l'alcaldessa, es configuraran unes taules mixtes amb representació de la classe política, institucional i social de la ciutat amb l'objectiu de redefinir el futur de la ciutat.

