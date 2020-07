El pla de xoc tira endavant per la mínima i entre retrets entre Govern i oposició

El ple extraordinari de Sabadell ha aprovat aquest divendres el pla de xoc post-Covid per la mínima, amb un empat de 13 regidors a favor i 13 en contra (ERC, Crida i Cs), on ha calgut el vot de qualitat de l’alcaldessa, Marta Farrés, donat que el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, no ha participat en la sessió per motius de salut. La sessió ha estat marcada per la tensió entre els grups que han votat en contra i el Govern per la falta de quòrum a l'hora d'elaborar el document.

Tot i que inicialment ERC havia anunciat que l’encara regidor fins avui Juli Fernàndez no participaria en la votació per facilitar que el punts prosperés, finalment s’ha hagut d’aplicar el vot de qualitat de l’alcaldessa, donat que el secretari ha descartat que Fernàndez es pogués absentar únicament d’aquest punt. Per aquest motiu, el també exalcalde ha sumat el seu vot contrari a la de la resta dels regidors de la formació, lamentant la situació, fet que ha suposat que hi hagi hagut un empat que ha hagut de trencar Farrés. En resum, ha prosperat amb els 13 vots a favor de PSC (9), Podem (1) i Junts per Sabadell (3), mentre que s’hi han oposat ERC (7), Crida (3) i Ciutadans (3).

La sessió ha estat marcada per la tensió entre el gruix de l’oposició i el Govern, també amb Junts per Sabadell, que ha donat el seu suport al ple. Amb 8 milions d’euros, els grups han posat de manifest que compta amb la mateixa dotació després d’incloure les propostes de les entitats i formacions polítiques que la que tenia quan el Govern el va posar sobre la taula.

“No s’ha acceptat propostes com ara per fer rescats a fons perdut, perquè era inassumible per a l’Ajuntament, mentre que un total de 155 s’estudiaran”, ha avançat el portaveu del Govern, Pol Gibert. En aquest sentit, ha destacat que hi ha un conjunt de propostes compartides, com ara la de trobar una solució per a les persones sense sostre: “Podem discrepar sobre la manera, però tots coincidim que cal una solució”, ha apuntat. La sòcia del PSC, Marta Morell (Podem), a qui Gibert ha agraït la feina feta per a l’entesa mb entitats i trobar l’encaix de propostes en el procés de redacció del document, també ha destacat l’esforç fet en àmbits com el de la cultura o l’esport, “els principals que pateixen l’aturada d’activitats”.

Lourdes Ciuró ha estat l’única portaveu de l’oposició que s’ha mostrat còmoda amb el pla, on s’hi han inclòs el 81% de les presentades per Junts per Sabadell. “El retorn a la normalitat ens obligarà a ser menys rígids, també a l’administració, a l’hora de ser més facilitadora en la implantació de noves realitats”, ha apuntat Ciuró. Amb tot, ha destacat la necessitat de prioritzar quatre punts com seran la sostenibilitat, l’economia circular, la transició energètica i la preservació de la diversitat: “I aquí és on caldrà parlar de la transformació de la Gran Via”; ha destacat.

El torn de Ciutadans ha obert la capsa dels trons, amb una posició completament oposada a l’expressada per l’executiu local. “Des de l’àmbit pressupostari, la seva proposta és poc creïble, el propi document té la mateixa fotografia econòmica que la feta al maig”, ha retret el portaveu, Adrián Hernández.

Ha estat la manera de denunciar la inclusió de 456 noves propostes respecte el pla original de l’executiu local, que considera que la majoria es tracta d’altres mesures ja posades en marxa o incloses en plans que el Govern ja preveia. “És una pena que ciutats amb majories absolutes d’un partit arribin a acords amb l’oposició, i que a Sabadell no es pugui votar d’acord amb la resta dels grups”, ha apuntat.

També des de la Crida s’han sumat a les crítiques. “La ciutat està fent el ridícul respecte a l’abats que haurien de tenir les mesures”, ha apuntat el regidor i exalcalde Maties Serracant. En aquest sentit, considera que el document resultant és “una suma de propostes elaborades tècnicament, sense connexió entre elles, per molt esforç fet, però sense previsió política”.

El portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, ha mantingut la seva proposta per impulsar un pla estratègic, el Pacte de Sant Roc, per recollir “l’expertesa i els talents de tothom” per superar la situació de pandèmia. De les 182 propostes republicanes, 87 han estat acceptades.

Ja en segona ronda, Gibert ha retret la discrepància dels grups de l’oposició discordants amb el model impulsat des de l’executiu local, a la vegada que no comparteix la necessitat que s’havia posat a la taula per formular un pla estratègic a deu anys vista quan, considera, el que és vital és treballar per al moment: “No podem fer un pla per parlar del 2030 quan tenim una crisi que mai abans havíem tingut”, ha apuntat. Marta Morell també s’ha sumat a la crítica, considerant que “votar en contra del pla és també votar en contra de les propostes de les entitats”, així com Lourdes Ciuró: “Estic astorada per la reacció d’algunes forces polítiques”, ha afegit.

Ha estat en aquest moment quan Adrián Hernández ha assenyalat sobre el paper accions que considera contra lògica: “Una de les nostres propostes no acceptades era la de posar en marxa agents cívics, ens van dir que no ho veien, i dilluns de la setmana passada ens trobem que convoquen una roda de premsa on informen que reactiven el comitè de crisi per la Covid i una proposta amb agents cívics”.

Retrets de l’alcaldessa

El ple ha tornat a ser plenament telemàtic per evitar el risc de contagi, fet que ha comportat que l’alcaldessa hagi tingut problemes de caràcter tècnic. Això ha fet que hagi trigat en intervenir, en acabar la segona ronda, un fet que ha obligat a generar un torn de rèplica per decisió de la pròpia Marta Farrés.

“Lamento molt profundament que en el pitjor moment ERC i Crida no hagin superat els seus prejudicis, d’ERC vaig confiar que estarien a l’alçadada, però hi havia propostes que no tenien res a veure amb el pla Covid”, ha apuntat Farrés. Però segurament les paraules més dures han estat adreçades al grup de Ciutadans, que ha assegurat que esperaven una abstenció, però que, en vistes de la preferència d’arribar a pactes d’estabilitat amb Junts per Sabadell, considera que haurien canviat el sentit del seu vot per oposar-s’hi.

“La senyora Ciuró sempre m’ha sigut molt clara, i vostè a dia d’avui no m’ha dit què vol, em deia que no volien res a canvi de donar estabilitat, i diu que no se’n fiaM la meva àvia deia que les persones han de tenir dues qualitats, ser bones persones (que de vostè no ho poso en dubte), i ser lleials, i per mi això té més valor que qualsevol pacte ideològic”, ha apuntat Farrés. Adrián Hernández, al seu torn, s’ha mostrat sorprès per dur a l’àmbit personal la discussió del ple, retraient a l’executiu local que li hagin amagat informació tant pel que fa al possible suport a les ordenances municipals: “Em van arribar a dir que només inclourien un assessor de Junts, el senyor Toni Font, i al dia següent Lourdes Ciuró anunciava que havien pactat dos assessors”, ha apuntat.

Finalment, la votació s’ha dut a terme amb el caos que ha generat el sentit de vot de Juli Fernàndez, que tot i voler-se absentar per no ser comptat i facilitar, així, l’aprovació del pla tot o els vots en contra d’ERC, finalment també ha hagut de sumar el sentit del seu vot al de la resta del grup municipal.

