Àlex Salguero: enviant joguines amb valor afegit arreu des de Sabadell

El món de les joguines és molt ampli, i trobar un element singular pot fer marcar la diferència. Això és el que va fer l’Àlex Salguero (Sabadell, 1985) fa 10 anys amb la seva parella, Esther Gutés, quan van decidir unir les seves professions per comercialitzar joguines de fusta i amb un toc artesanal arreu de l’Estat des del barri de Can Llong.

L’aventura va començar quan ell, informàtic especialista en el comerç electrònic, treballava per una agència de publicitat especialitzada en el sector infantil. “Veia coses molt xules que es feien, treballava amb marques com Disney, Hasbro o Mattel, li ensenyava a la meva parella, i un dia se’ns va encendre la bombeta”, explica Salguero.

Van pensar que a juntament amb els estudis d’ella, psicopedagoga, podrien crear una nova proposa comercial lluny de la competència ferotge que hi ha entre les grans marques comercials que omplen els grans magatzems, aportant un valor afegit: “Vam trobar un producte més tradicional, treballat amb fusta, basat amb el joc didàctic, o una marca de peluixos que es diu Lilliputiens, procedent de Bèlgica, que si ara és un tipus de producte diferenciat, fa una dècada no estava ni de bon tros massificat a Internet”, apunta.

Partint de la calidesa que aportava el producte, van decidir llançar-se a la piscina. Durant un any van estar treballant en el projecte, i finalment ara en fa vuit que van posar en marxa el negoci, MiniKids, centrat en la venda en línia. “Al principi ho compaginàvem amb feines com a freelance, perquè costava d’arrencar”, recorda.

El sistema va començar a rutllar, i ben aviat van arribar comandes d’arreu de l’Estat. Fa poc, a més, han pogut fer el salt a Portugal, on hi fan enviaments des de Sabadell. “Tenim fins i tot una mascota, un mico que acompanya tot el que fem, solem posar targetes personalitzades amb la seva imatge a cada comanda”, apunta.

Fent el recorregut a l’inversa del que se sol pensar, a partir del bon funcionament del negoci en línia van optar per obrir una botiga física ara fa 3 anys al carrer de Sarajevo, on mentre els adults miren les joguines, els més menuts també poden provar-les i entretenir-se a la mateixa botiga. “És com el nostre punt físic de contacte amb el client, l’únic que tenim, i així preveiem seguir”, conclou.

