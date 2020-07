L'Ajuntament activa un dispositiu especial al sud davant el perill "molt elevat" de rebrot

L'Ajuntament de Sabadell posarà en marxa en els propers dies un dispositiu especial al sud de la ciutat pel perill "molt elevat" de rebrot de coronavirus en aquesta zona. Entre els dies 18 i 26 de juliol s’han detectat 31 casos en el districte 6, un "augment preocupant", tal com explica el govern local en un comunicat després d'analitzar les dades diàriament amb l'ICS i el CatSalut. Aquesta àrea agrupa els CAPs Creu de Barberà i Sud.

El consistori explica que el pitjor de tot és que els casos no estan concentrats en punts concrets, sinó que estan dispersos per tota l’àrea bàsica de salut. Alhora, reconeix que hi ha una dificultat per fer el seguiment dels casos perquè "no se n’han pogut identificar orígens clars com són agregats familiars o comunitaris".

Informació i prevenció

Aquest dijous, en el mercadet setmanal al sud, l’Ajuntament instal·larà un punt covid fixe d’informació. I en els propers dies, l’Ajuntament penjarà avisos a les comunitats de veïns recordant les mesures d’higiene i seguretat, així com demanant la col·laboració de tothom per detectar possibles focus.

Tanmateix, l’Ajuntament ha contactat amb les associacions de veïns i s’ha coordinat amb la Creu Roja per informar i controlar situacions irregulars com celebracions o 'botellons', des d'avui prohibits al carrer. En els propers dies es concentraran agents cívics municipals a la zona per informar i reconduir actituds de risc com no dur la mascareta o fer reunions sense mantenir la distància.

De la seva banda, la Policia Municipal seguirà amb la seva activitat de control del compliment de l’ús obligatori de la mascareta, control de les mesures a bars i terrasses, així com d’activitats no permeses com els 'botellons' al carrer.

