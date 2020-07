Multes de fins a 15.000 euros si es fa 'botellon' al carrer

Els departaments de Salut i Interior han signat una resolució ja aprovada pel Procicat que prohibeix els botellons a tota Catalunya "per raons de salut pública", en paraules de la portaveu del Consell Executiu, Meritxell Budó. Així, queda prohibit el consum compartit d'alcohol a la via publica i als espais d'ús compartit a qualsevol municipi del país.

El que també ha marcat el govern català és que "vetllar perquè la resolució que s'ha aprovat s'acompleixi correspon als ajuntaments" i que seran els consistoris locals els encarregats d'imposar les "sancions greus" que suposa participar d'un 'botellón' i que tenen multes amb imports d'entre 3.001 euros i 15.00 euros.

El Consell Executiu ha donat així llum verd a la resolució que els departaments de Salut i Interior han portat al Procicat aquest mateix dimarts. Segons Budó, hi havia municipis i ciutats on els 'botellons' estaven vetats a través d'ordenances, però a molts altres no existia "una prohibició explícita". Ara, amb la situació de la Covid-19 i la dificultat que suposen reunions com aquestes per a controlar l'expansió del virus, el Govern ha volgut així "donar les eines necessàries" per a que els ajuntaments puguin "actuar contra amb una cobertura legal" i evitar aquests 'botellons'.

Canvis en la cultura i els gimnasos, aquesta setmana

Publicitat

D'altra banda, la consellera i portaveu ha garantit també que "aquesta setmana" el Procicat aplicarà canvis en les prohibicions i restriccions que va dictar per als espectacles culturals i per als centres de pràctica esportiva. Així, ha anunciat que "es revisarà" la instrucció en vigor, que permet establir "excepcionalitats" a cada espectacle però que comporta "una gran burocràcia".

"Com les dades epidemiològiques acompanyen per poder actuar d'aquesta manera, aquesta setmana es presentarà aquesta revisió de les mesures per a la cultura i l'esport", ha dit, recordant que a tots els espectacles que s'excepcionen i es poden celebrar es garanteix "un espai segur, la distància entre assistents, mesures d'higiene i mascareta, i el compliment del pla sectorial de contingència".

Per últim, preguntada per la viabilitat d'acabar buscant algun sistema de rastreig a través del telèfon mòbil, Budó no només no s'hi ha tancat sinó que ha defensat que "qualsevol aplicatiu que ajudi a rastrejar i evitar rebrots s'ha d'estudiar". Davant els dubtes que alguns experts plantegen sobre l'ètica i la intimitat que es vulneraria, Budó té clar que "la intimitat queda ja en un altre plànol quan es porta el telèfon a tot arreu".

Publicitat