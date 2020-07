Tanquen dos bars a Cerdanyola per positius de Covid

Dos locals de restauració de Cerdanyola del Vallès han hagut de tancar portes de manera preventiva davant de casos positius de coronavirus. Es tracta de la Bodega Chumi, situat al carrer de Santa Marcel·lina, i Ca l'Enric, al passeig Cordelles.

De manera responsable, els dos locals han anunciat la decisió de baixar la persiana de manera preventiva. En el primer cas, s'ha penjat una informació a la pàgina web on s'assenyala que des del 27 de juliol es cessa l'activitat de manera temporal.

"Aquesta dura decisió es pren en consideració per un possible risc de contagi per coronavirus d'un dels nostres treballadors", assenyala el comunicat. Així, l'objectiu passa per "garantir la salut i la seguretat de tots", motiu pel qual s'han seguit les pautes i indicacions marcades per les autoritats sanitàries.

En el cas de Ca l'Enric, la direcció de l'establiment ha comunicat que el servei de prevenció de la salut amb el qual treballa l'empresa està analitzant a la resta de treballadors de Ca l'Enric per determinar si hi pot haver algun positiu més, donat que s'ha confirmat un cas entre la plantilla. No obstant, de la resta, ningú ha manifestat símptomes.

En col·aboració amb l'Ajuntament de Cerdanyola i el Departament de Salut de la Generalitat, des de Ca l'Enric informen als seus clients que poden posar-se en contacte amb el CAP Serraperera o el CAP Cerdanyola - Ripollet per fer-se una prova PCR, destaquen en un missatge difós a les xarxes.

