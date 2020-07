Sabadell demana un reforç extraordinari de Mossos per fer complir les mesures Covid

L'Ajuntament de Sabadell reclama al conseller d'Interior, Miquel Buch, un "reforç extraordinari" dels Mossos d'Esquadra, per garantir el compliment de les mesures de seguretat contra la Covid-19. La mesura, que demana l'alcaldessa, Marta Farrés, així com el seu homòleg a Terrassa, Jordi Ballart, respon al fet que asseguren que la Policia Municipal "està molt sola" fent aquestes tasques de vigilància i control.

Les ciutats demanen ajuda per garantir que la ciutadania compleix amb les mesures d'higiene i seguretat per evitar nous contagis de coronavirus. Els dos ajuntaments asseguren que en les darreres setmanes s'han incrementat les trobades de joves a la via pública, especialment als vespres, i indiquen que els agents de la Policia Municipal no donen a l'abast i "estan molt sols" fent les tasques de vigilància, control i sancions.

Farrés exigeix a la Generalitat que resolgui aquesta situació perquè afirma que els ajuntaments estan fent un "sobreesforç". Afirma que en aquesta població, la policia local també està permanentment al carrer, "assumint tasques que en moltes ocasions excedeixen de les seves competències".

Remarca que s'està actuant "per responsabilitat" i perquè "cal garantir la salut i que als espais públics es compleixen les mesures". A la ciutat hi ha hagut algun rebrot, i la setmana passada va tancar un bar del nord de la població, després que un client va donar positiu per coronavirus.

A banda, l'executiu local ha activat un dispositiu especial davant el risc "molt elevat" de rebrot a la zona sud. Entre el 18 i el 26 de juliol van detectar-se 31 casos positius en aquesta àrea de la localitat. Els contagiats per Covid-19 en aquesta ciutat ascendeixen a 2.490.

