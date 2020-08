El teu defensor: “La pluja ens ha dut un esvoranc”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Marta Vidal, veïna de Nostra Llar, denuncia que el terra de davant de casa seva ha cedit i senten que corren perill.

"LA PLUJA ENS HA DUT UN ESVORANC"

Les pluges intenses de l’any passat i de principis del 2020 van provocar danys arreu del país, sobretot les que van arribar de la mà del temporal Glòria. Un dels afectes va ser la caiguda d’arbres, però també va generar danys a la via pública. Un d’aquests desperfectes es troba al carrer de Sao Paulo, al barri de Nostra Llar, on la intensitat de la pluja caiguda va generar que part del terra cedís lleugerament.

“Va provocar desperfectes, i tenim un bon enfonsament bastant pronunciat just a davant de casa nostra”, explica Marta Vidal, veïna del barri. Es tracta d’una gran esquerda que va aparèixer just en el punt que uneix els parterres, on hi ha un banc per seure-hi, i la calçada, per on circulen tant vianants com vehicles. “El problema, a més, és que la distància entre la façana de casa nostra i l’esvoranc és de poc més d’un metre, i ens genera la por i el perill que els fonaments puguin veure’s afectats”, lamenta Vidal.

De fet, assegura que a través de l’associació de veïns s’ha traslladat aquesta preocupació, ja que a banda de la proximitat evident entre les cases i el lloc afectat, és una zona de pas de molta gent que va i ve, i més ara, a l’estiu, on a la masia propera hi ha un casal actiu.

EL D.S. DEMANA QUÈ HI HA PREVIST FER-HI

El D.S. ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell, després que Vidal hagi apuntat que tècnics municipals han visitat el lloc des del moment en què es va denunciar la situació. Fonts municipals consultades han confi rmat que això és així, ja que calia tenir dades directes del lloc dels fets per saber quina era l’afectació del punt en concret.

No obstant això, aquestes inspeccions els han dut a determinar que, si bé és cert que l’afectació és visible a ull nu des de la mateixa via pública, no es considera que hi hagi un perill imminent que pugui implicar l’esfondrament de la part del carrer on es troba, i tampoc dels habitatges que hi ha a tocar. Amb tot, sí que apunten que s’està treballant i estudiant el cas per valorar la manera com cal actuar per reparar la zona danyada per les pluges, tant la que implica la zona de circulació i pas, com aquella que queda a la zona vegetal.

