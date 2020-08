Dos de cada cent PCR fetes en la campanya de Sabadell van donar positiu

El Departament de Salut va realitzar 3.099 proves PCR durant la campanya de tests intensius realitzats en carpes a Sabadell. Així ho ha explicat aquesta tarda el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Els testos han superat lleugerament les previsions del Govern català, que preveia 3.000 per a Sabadell i unes 9.000 incloent les campanyes de Ripollet, Terrassa.

El dispositiu, que es va instal·lar a les places de les Termes i Picasso entre dijous i dissabte, ha permès identificar 57 nous contagis de Covid-19 a la ciutat. En aquest sentit, només dos de cada cent persones testades (un 1,8%) han rebut un resultat positiu i per tant s'han hagut de confinar a casa de forma prudencial. "Trobar aquest percentatge quan parlem de persones assimptòmatiques és molt rellevant", ha assenyalat el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Medioroz, que ha insistit: "Hi ha persones que no estan mostrant cap indici de la malaltia".

Segons ha assenyalat Argimon, la instal·lació de carpes a Sabadell ha servit, a banda de detectar casos assimptomàtics, per fer una tasca de "sensibilització" entre la població i recordar la necessitat de realitzar les mesures de prevenció i d'aïllament "ben feta". El màxim responsable de Salut Pública català també ha posat en relleu la importància del treball conjunt Generaltat-ajuntaments per poder posar en marxa les instal·lacions. "El món local és sensible i hi està implicat", ha apuntat.

