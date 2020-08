Sabadell podrà gastar entre 1,5 i 2 milions més per la Covid-19 (a canvi de deixar els seus estalvis a l'Estat)

Sabadell podria gastar entre 1,5 i 2 milions d'euros més a canvi de cedir els estalvis municipals a l'Estat. Segons les estimacions realitzades per fonts municipals al D.S., el nou marc legal permetria un augment considerable de la despesa. El preu a pagar, però, s'allargaria més enllà d'aquesta dècada.

El Govern d'Espanya –amb el suport parcial de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)– vol alliberar el límit de la despesa dels ajuntaments, però amb unes condicions rígides: els ajuntaments hauran de deixar els diners de la caixa municipal –gran part dels romanents i superàvits– a l'Estat, que els retornarà l'import amb interès negatiu (-0,192% anual) a deu anys vista (2030) o positiu (+0,05%) si allarguen el prèstec a l'Estat fins el 2035. És probable que, per gastar més ara, els municipis rebin menys del que han cedit en un futur.

Quant es podrà gastar? I quan es retornarà?

Acceptar aquest marc permetrà als ajuntaments gastar el 35% del romanents. Després d'anys d'estalvi forçós per la normativa estatal, l'Ajuntament de Sabadell acumula 45,6 milions d'euros en romanents, amb un estalvi net del 2019 de 9,6 milions d'euros.

Quants diners s'haurien de cedir a l'Estat? Segons fonts municipals, no s'haurien d'enviar els 45,6 milions, sinó una part: entre 5 i 7 milions d'euros, després d'extreure amortitzacions i despeses ja realitzades, com els 7 milions d'euros que s'han invertit fins ara per fer front als efectes de la Covid-19.

I d'això, què es podria gastar des de Sabadell? Els Serveis Econòmics de l'Ajuntament n'estan estudiant l'impacte. Es pot estimar, a partir de la informació sobre els romanents, que es podria disposar amb una forquilla d'entre 1,5 i 2 milions d'euros extres. Per fer-se una idea de la importància de la quantia, es pot comparar amb inversions reals que s'han d'executar enguany: alguns exemples són les reformes al polígon de Can Roqueta, amb un cost de 1,6 milions d'euros; la fase tres de les obres al Parc de les Aigües, 891.578 euros; la reurbanització del carrer Onyar (Torre-romeu), 770.196 euros; o l'ampliació de la flota d'autobusos per la TUS (83.017 euros).

En cas que l'Ajuntament s'aculli al pla de despesa i disposi d'aquests milions, en què es podrien gastar? En tot allò que sigui competències pròpia de l'Ajuntament i que tingui vinculació directa, o no, amb la Covid-19. Per exemple, es podran utilitzar les fons per incrementar l'oferta d'habitatge públic i equipaments municipals, fer més zones per a vianants i carrils bici, entre d'altres polítiques de transport públic i sostenibilitat.

El govern sabadellenc, dividit

L'Ajuntament de Sabadell, de moment, no es pronuncia sobre les noves condicions establertes per l'Estat. L'executiu local es guarda les seves cartes, sosté que la proposta de l'Estat està en estudi i que s'esperarà a la represa del curs polític per prendre una decisió. La falta d'un posicionalment respon també a una falta de consens en el mateix executiu.

Hi ha discrepàncies entre els dos socis del Govern municipal –PSC i Podem–. Els grups polítics integrants a l'executiu sabadellenc sí que s'han volgut posicionar, per separat: els socialistes s'alinien amb el govern espanyol. El tinent d'alcaldessa i regidor Pol Gibert apunta que l'Ajuntament s'acollirà a la mesura si permet gastar més. "Si ens convé ho farem", ha assenyalat el regidor, que apunta el nou marc permetrà disposar de "més diners disponibles en un moment en el que hi ha tantes necessitats a la ciutat" i que el ha fet estralls als ajuntaments és la llei Montoro –la llei d'Estabilitat Pressupostària–.

Per contra, Podem no amaga les seves discrepàncies. La regidora podemista, Marta Morell, afirma clarament: "No és l'acord que ens agradaria. Els ajuntaments hem de tenir totes les eines financeres necessàries per garantir la recuperació social i econòmica de les ciutats".

En el municipalisme català no paren de créixer les crítiques al govern central. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es nega a traspassar els estalvis municipals de la capital catalana a Hisenda. Com també han fet altres alcaldes metropolitans, com el de Badalona (Xavier García Albiol, PP), i d'altres grans ciutats catalanes governades per partits independentistes. I a Sabadell, també hi ha els primers pronunciaments en aquesta línia.

Aixecar la llei Montoro, l'exigència sabadellenca

És excepcional que ERC, Crida, Junts i Ciutadans coincideixin. La nova política sobre la despesa municipal ha unit tots els grups de l'oposició: s'oposen a la posada en marxa dels plans de Moncloa i reclamen derogar la llei d'Estabilitat Pressupostària, que condiciona les arques municipals.

"S'ha d'abolir la Llei Montoro, tal com es va comprometre el PSOE en les darreres eleccions", apunta el portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, que creu que l'administració municipal no pot deixar diners a l'estatal. "L'Estat és qui ha de demanar els recursos perquè té més capacitat i no treure els estalvis dels ajuntaments", afegeix Adrián Hernández, de Ciutadans. La formació constitucionalista i els republicans presentaran conjuntament una moció en el ple municipal de setembre per rebutjar l'adhesió de Sabadell a la nova fòrmula per la despesa municipal. Des de la Crida, la regidora Anna Lara parla en termes de "nova estocada a la poca sobirania" dels ajuntaments.

"Els ajuntaments no poden finançar l’Estat. Som la primera trinxera. Hauria de ser del revés", se suma Lourdes Ciuró (Junts) que creu que el prèstec a l'Estat pot condicionar encara més les arques municipals: "No s'hi val deixar uns diners, que potser et tornaran o no, i que l'Ajuntament es quedi amb deutes sense amortitzar", assenyala la portaveu juntaire.

Enmig de l'encès debat, ERC, Crida i Ciutadans exigeixen un posicionament clar a l'Ajuntament i es dirigeixen directament a l'alcaldessa, Marta Farrés: "Ha declarat de cara la galeria que la seva prioritat és Sabadell, però veiem que no és així. Està posant els interessos del PSOE per davant de la ciutat", exposa l'anticapitalista Anna Lara.

