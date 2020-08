La meitat dels municipis vallesans han aprovat ajuts post-Covid per a empreses

Un total d’onze dels 23 municipis del Vallès Occidental han aprovat ajudes directes a les empreses amb presència a les seves localitats per fer front a les dificultats econòmiques derivades dels efectes de la pandèmia del coronavirus. No obstant, el tipus d’aportació varia depenent de cada cas, on es contemplen subvencions i microcrèdits.

En aquest sentit, segons detalla un informe del Consell Comarcal, els municipis de Castellar, Castellbisbal, Cerdanyola, Polinyà, Ripollet, Sant Cugat, Santa Perpètua i Viladecavalls han acordat establir mecanismes d’ajudes directes locals. En la majoria es determina una aportació econòmica en base al descens de facturació registrada, situada per sota del 75% en el cas de Cerdanyola o Viladecavalls, del 70% a Castellbisbal o per sota del 50% a Sant Cugat. Mentre que a Polinyà és del 25%, a Castellar no és necessari un percentatge concret, i a les localitats de Ripollet i Santa Perpètua no s’exigeix una davallada de la facturació.

Dues poblacions, però, han aplicat microcrèdits per a empreses i autònoms amb un interès del 0%. A Vacarisses són de 3.000 euros si tota l’activitat es duu a terme al municipi, i de 1.200 euros si part d’aquesta activitat es duu a terme fora del municipi. A Palau-solità i Plegamans també es preveuen ajudes de 5.000 euros destinades a empreses i autònoms. A banda, Sant Quirze ofereix talonaris i ajudes de 100 euros.

