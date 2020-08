Els cribratges per detectar la Covid-19 arriben també a Ca n'Oriac

CatSalut prepara una nova campanya de cribratge al barri de Ca n'Oriac de Sabadell, després que s'hagi detectat un repunt dels casos positius en Covid-19 a la zona en els últims set dies. Segons ha informat l'Ajuntament de Sabadell, les proves es practicaran dimarts 18 i dimecres 19 al CAP de Ca n'Oriac i l'abast no serà tan massiu com el cribratge del sud.

Segons apunta l'Ajuntament, "l'experiència al sud ha estat positiva, ha permès focalitzar el públic objectiu i localitzar focus de contagis que estaven disseminats". De fet, els nous contagis es concentren al districte 6 (Sud), al districte 7 (Torre-romeu, Poblenou) i al districte 3A (Ca n'Oriac). Respecte fa una setmana, la ràtio de contagis baixa en gran part de les Àrees Bàsiques de Salut de la ciutat. En el cas de Sabadell 3B (Ca n'Oriac), però, el creixement intersetmanal ha estat del 106%.

Dirigit a persones d'entre 15 i 35 anys

Tot i que des del consistori apunten que el nombre de casos que s’hi ha detectat "encara no és preocupant," s’ha apostat pel sistema de cribratge per controlar la situació i evitar un possible repunt més greu. Les proves no seran massives. De fet, només van dirigides als veïns d’entre 15 i 35 anys.

D'altra banda, l'Ajuntament ha activat els agents cívics perquè en els propers dies reforcin la informació a la població de la zona. Així mateix, es compta amb la col·laboració de les associacions de veïns i s’aprofitarà el dispositiu nocturn que es fa amb la Creu Roja per tal de fer crida entre la població objectiu.

Sabadell prem el fre

Sabadell ha aconseguit aturar l’avanç de l’epidèmia en qüestió d’una setmana: en els últims set dies, s’han registrat 107,7 contagis per cada 100.000 habitants, un 1,3% més que en la setmana anterior, trencant així la dinàmica del mes de juliol, quan es duplicaven els contagis cada setmana.

La capital vallesana se situa avui per sota de la mitjana catalana. En termes absoluts, s'han detectat 230 nous contagis de Covid-19 a la capital vallesana en la darrera setmana i en aquí cal tenir en compte que s'inclouen els 57 positius de la campanya intensiva a les carpes del Departament de Salut.