L’autoconsum energètic, a l’alça

L’autoconsum a partir d’energia fotovoltaica està en creixement des de l’any 2019. Segons les dades de l’Observatori de l’autoconsum a Catalunya de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), la instal·lació d’aquest tipus de sistemes ha crescut un 52% cada trimestre. Malgrat el confinament pel coronavirus, entre l’abril i el juny d’aquest any, l’energia fotovoltaica es va disparar un 54%, passant de 943 instal·lacions d’autoconsum el primer trimestre a 1.457 –amb una potència total de 12,06 MW–.

En aquest context, Sabadell està en una posició molt destacada. A la ciutat hi ha 105 instal·lacions amb una potència total de 852,49 kW. Només Sant Cugat del Vallès (380), Barcelona (346) i Vallirana (106) superen Sabadell en aquest rànquing de municipis amb més sistemes d’autogeneració fotovoltaica instal·lats. Al segon trimestre d’enguany es van registrar 22 instal·lacions, una dada que l’ICAEN considera “bona, però no com la de Catalunya”. De fet, és una dada que està lleugerament per sota de la del primer trimestre a la ciutat.

Fonts del sector expliquen que durant el confinament es van posar només les instal·lacions acordades abans de l’estat d’alarma i que estaven pendents de tramitació. Això sí, amb l’arribada del bon temps i més hores de sol durant el juny i el juliol, s’ha notat un repunt.

Els equips d’autogeneració tenen més penetració en aquells municipis on hi ha més habitatges unifamiliars. De fet, la gran majoria d’aquestes instal·lacions a Sabadell corresponen a l’àmbit domèstic. Així, un 79% té una potència igual o inferior a 5 kW. Només el 7% és de més 25 kW, una dada que correspon a indústries o edificis del sector dels serveis. Això permet afirmar que a Sabadell el pes de petites instal·lacions és més gran que a la mitjana de Catalunya (73%).

El 2019, la data clau

La data per entendre aquest camí de transició cap al nou model energètic s’ha de trobar en l’any 2019, quan l’Estat va eliminar l’impost al sol. El projectista tècnic de la cooperativa sabadellenca Som Confort Solar, Eloi Pareja, ha constatat que el creixement del 2018 al 2019 va ser “exponencial” a causa de la normativa estatal que facilitava l’autoconsum. A més, es va implementar la compensació per excedents, és a dir, si es produeix més del que es consumeix, s’injecta a la xarxa i es compensa a la factura. “Això va fer que més gent s’hi animés”, assenyala Pareja.

Un punt important d’aquest creixement significatiu en l’àmbit domèstic i residencial és l’aplicació de bonificacions per part de les administracions locals. En el cas de l’Ajuntament de Sabadell, aplica una bonificació en el pagament de l’IBI del 50% durant cinc anys. “Els municipis amb més instal·lacions són els que tenen més bonificacions i facilitats per part dels ajuntaments”, constata Pareja, que subratlla que, en canvi, hi ha consistoris que demanen permisos per obra major, abonar diferents taxes i molta documentació.

L’ICAEN ha posat en pràctica mesures com la simplificació de la tramitació o la redacció d’un model d’ordenança municipal per a la promoció de l’autoconsum amb energia solar fotovoltaica mitjançant bonificacions.

Interès a la indústria

El projectista tècnic de Som Confort Solar confirma les dades de l’ICAEN sobre les instal·lacions residencials per davant de les industrials. Però recorda que l’impacte que té un sistema a la indústria és molt superior pel volum d’energia produïda.

En aquest sentit, la Cambra de Comerç de Sabadell ha apostat pel foment de l’autoconsum de l’energia fotovoltaica. El cap d’assessoria de Medi Ambient i Qualitat de la Cambra, Fèlix Arbelo, afirma que l’interès entre les empreses per aquest tipus d’instal·lacions s’ha revifat després del confinament, el juny i el juliol. No només és en l’àmbit industrial, sinó del gerent de l’empresa que vol provar el sistema de forma particular abans de posar-ho a la companyia.

En tot cas, petites i mitjanes empreses de la demarcació estan receptives a l’autoconsum d’energia. “El fet que en temps de crisi pugui suposar un estalvi amb un període de retorn raonable i que té molts avantatges fiscals en fa una lectura intel·ligent”, indica Arbelo. Si més no, és una inversió que es pot finançar, que es pot recuperar en cinc anys i que té una vida útil d’uns 25 anys. Per això, l’efecte boca-orella ja està tenint resultats entre els empresaris.

