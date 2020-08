S’obre al trànsit la nova rotonda entre la carretera de Sabadell i la ronda de Tolosa de Castellar

La nova rotonda de la carretera de Sabadell (B-124) a l’alçada de Can Carner es va obrir ahir al matí. Després de més de dos mesos d’obres de construcció, els vehicles ja van poder utilitzar aquest nou distribuïdor del trànsit rodat situat entre la carretera i la ronda de Tolosa.

Segons l’Ajuntament de Castellar, amb aquesta nova rotonda, la connectivitat entre aquests dos eixos viaris millora “de manera ostensible”. D’una banda, els vehicles procedents de la ronda de Tolosa podran girar a la dreta cap a la carretera B-124 en direcció al nucli urbà de Castellar; d’altra banda, els vehicles que provinguin del nucli urbà per la carretera podran fer el gir a l’esquerra per agafar la ronda de Tolosa. En tots dos casos ja no serà necessari utilitzar la rotonda existent a l’alçada de l’escola Mestre Pla.

En aquest sentit, el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Pepe González, ha indicat que “aquesta nova rotonda permetrà enllaçar molt millor la carretera amb una via de circumval·lació del nucli urbà com és la ronda”. González ha afegit que “aquest fet facilitarà tant la mobilitat interna de vehicles com la mobilitat dels vehicles procedents de Sant Llorenç Savall, Sant Feliu, les urbanitzacions o de Terrassa i que vagin en direcció Sentmenat o viceversa”.

Amb la fi de les obres, s’han eliminat els recorreguts alternatius per desviar el trànsit dels vehicles privats i del transport públic. Les línies de la Vallesana han recuperat els seus recorreguts habituals i les parades de la carretera de Sabadell que havien quedat inhabilitades en els dos sentits de la marxa. Els autobusos disposaran de carrils específics per poder aturar-se a les parades sense destorbar el trànsit de la via.

