Comença la implantació de 30 km/h a vies urbanes a Castellar

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha començat a implantar la reducció de la velocitat màxima permesa en vies urbanes per a tota mena de vehicles dels 40 als 30 quilòmetres per hora. La mesura, que va ser aprovada per unanimitat al ple municipal, afectarà tota mena de vehicles i estava previst que entrés en vigor la segona quinzena de juliol. L’objectiu és pacificar el trànsit de vehicles als diferents nuclis urbans del municipi. A la llarga la intenció és que els vianants acabin tenint preferència en la mobilitat urbana, per sobre dels cotxes.

Aquests dies s’està duent a terme una acció de reforç de la senyalització horitzontal i vertical dels nous límits de velocitat, així com la pintura viària i la il·luminació dels passos de vianants. La limitació de 30 km/h s’aplicarà a totes les vies urbanes a excepció de les rondes de Llevant i de Tolosa i els carrers de la Garrotxa i del Bages, situats al Pla de la Bruguera, on la velocitat màxima permesa continuarà sent de 50 quilòmetres per hora. Pel que fa a les carreteres, la velocitat màxima permesa serà la que senyalitzi l’administració titular de la via.

A més, el text de l’ordenança que entrarà en vigor dimarts manté el límit de 20 quilòmetres per hora a totes les vies urbanes que disposin de plataforma única de calçada i vorera. A les àrees per a vianants, quan la circulació de determinats vehicles estigui autoritzada, la velocitat màxima permesa també continuarà sent de 10 km/h.

