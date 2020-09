Fluidra anuncia un dividend de 0,21 euros per acció per les perspectives favorables de l’any

0,21 euros per acció. Aquest és el dividend que Fluidra ha anunciat que distribuirà entre els accionistes a compte dels resultats del 2020. El consell d’administració de la companyia sabadellenca ha aprovat aquest pagament “després del bon acompliment del negoci i les perspectives favorables per a aquest any”. La distribució d’aquest dividend puja a un total de 41 milions d’euros i es farà el 27 d’octubre íntegrament en efectiu.

El retorn al dividend estava previst per la companyia després d’un 2019 amb una forta generació de caixa i despalanquejament. No obstant això, a causa de la irrupció del coronavirus, Fluidra va decidir suspendre’l durant el primer trimestre i fins a nou avís. Es tractava, doncs, d’una de les mesures implementades per assegurar l’enfortiment de la companyia davant del nou context econòmic per la Covid-19.

A la reunió del consell d’administració, celebrada dimarts passat, va decidir reprendre la distribució del dividend donada la situació favorable del negoci i les perspectives per a un futur pròxim. En aquest sentit, el president executiu de Fluidra, Eloi Planes, ha explicat que “des de l’inici de la crisi hem monitorat la situació, prioritzant sempre la seguretat dels nostres empleats, clients i proveïdors. Hem demostrat tenir una gran capacitat de reacció en temps difícils, així com la resiliència del nostre, que ha tingut un acompliment excepcional”. A més, Planes ha afegit: “Aquesta tornada al dividend és un altre pas més per a la companyia cap a un futur prometedor”.

Increments de doble dígit

Fluidra va tancar el primer semestre de l’any amb un increment de l’Ebitda del 10% fins a assolir els 169,4 milions d’euros. A més, les vendes van créixer un 2,4% fins als 771,3 milions d’euros. Aquesta tendència ha continuat en el tercer trimestre amb un increment també de doble dígit durant el mes de juliol.

Durant aquests últims mesos, la multinacional ha tancat dues operacions de compra. A principis de juliol, Fluidra va adquirir el cent per cent de capital d’Aquafive, distribuïdor belga de productes de piscina. I a mitjans d’agost, l’empresa sabadellenca va comprar la companyia brasilera Ten Four, que està especialitzada en la producció i la venda de productes químics per al tractament de piscines i wellness.

