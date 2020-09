Fa just uns dies recollíem que l’Ajuntament farà un primer pas per remodelar la Gran Via amb una partida inicial de 150.000 euros. L’objectiu és i no ha de ser cap altre que guanyar un espai verd per als veïns de Sabadell, que combini una mobilitat àgil amb zones per al lleure i pensades estrictament per als vianants. La Gran Via és una de les evidències que han faltat polítiques del segle XXI: es tracta d’una petjada grisa enmig de Sabadell que condiciona la vida de les persones diàriament.

El plantejament d’una zona de baixes emissions a Sabadell, tal com propugnen algunes entitats de la ciutat, és un concepte inicial amb què s’ha d’impulsar un canvi de polítiques. I en això hi té molt a dir l’Ajuntament, a qui emplacem a generar una agenda i allargar la mirada per pensar la ciutat del 2030.

El model pot passar per més restriccions, però també per incentius, una fórmula que pren més sentit que mai davant la davallada de vendes que ha patit el sector automobilístic per la Covid-19. Com acostuma a passar, calen solucions polítiques davant els problemes més quotidians.

