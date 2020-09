Cau el nombre d'ingressats per Covid-19 al Taulí

Cinc nous ingressos hospitalaris al Parc Taulí en un dia. Segons les últimes dades fetes públiques per la corporació sanitària, s'han detectat 12 nous casos diagnòstics de Covid-19 i dues defuncions més. Des d'inici de mes, ja s'han produït set defuncions causades per aquest virus. El mes d’agost es va saldar amb la defunció d’onze persones, després de dos mesos sense que se’n produís cap.

A hores d’ara, en total hi ha 90 persones ingressades per aquesta malaltia: 86 a hospitalització i 4 a les UCIs. Ahir, les hospitalitzacions arribaven als 97 pacients. Així, cau el nombre d'ingressats a l'hospital Els ingressos, però, es troben lluny del pic més alt que va registrar el Parc Taulí, el 2 d’abril, amb xifres que superaven els 570 pacients. Segons dades de l'hospital, també s'han produït 145 altes mèdiques des de l'1 de juliol. Les plantes destinades a aquests pacients són la sisena i la novena de l'Edifici Taulí. Actualment s’està treballant per reobrir la quarta.

Publicitat

Prohibides les visites

El Parc Taulí va anunciar ahir dilluns que tornava a prohibir les visites a Urgències, àrea d’hospitalització, UCI i als edificis Albada i VII Centenari davant “l’evolució epidemiològica per garantir la seguretat dels nostres pacients”, segons un comunicat. Així, no es permeten visites a l'hospitalització del Taulí, ni l'UCI, Albada, Centenari ni Urgències.

Publicitat