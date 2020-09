Es prohibeixen les visites als pacients del Taulí

El Parc Taulí va anunciar ahir dilluns que tornava a prohibir les visites a Urgències, àrea d’hospitalització, UCI i als edificis Albada i VII Centenari davant “l’evolució epidemiològica per garantir la seguretat dels nostres pacients”, detallava el comunicat. El motiu? La xifra d’ingressats per Covid-19 en el centre hospitalari s’eleva fins al centenar –97 persones– de pacients després de diagnosticar-se més de cinquanta casos –51–, trenta-un dels quals hospitalitzats, en el darrer balanç, que inclou des del passat 10 de setembre fins diumenge 13. Unes dades que, des del punt del nombre d’ingressos, no es comptabilitzaven des del passat 13 de març, quan aleshores hi havia 106 pacients. Cal destacar, però, que si ara com ara només hi ha quatre hospitalitzats a la Unitat de Cures Intensives, fa quatre mesos n’hi havia tres vegades més. Malauradament, tot i haver-se de lamentar tres defuncions en els darrers quatre dies, la mortalitat ha disminuït més d’un 50%.

Ingressos amb patologia més lleu

El president de la Societat Catalana de Pediatria i pediatre infectòleg del Parc Taulí, Valentí Pineda, va voler enviar un missatge de calma després de les darreres dades en afirmar que “no ens hem d’alarmar. Ni la mortalitat ni les UCIs han augmentat”. En la mateixa línia, detallava que “ni tampoc ho hem de fer quan parlem dels augments d’ingressos. Hem de saber quants d’ells són greus. A més, ara s’ingressa amb patologia més lleu que abans no s’ingressava”, alertava.

D’altra banda, sobre la tornada a les aules sis mesos després per part de milers de sabadellencs, coincidint amb l’inici escolar, el doctor Pineda ho tenia clar: “És una molt bona notícia, que ja tocava. Diversos informes i psicòlegs ja ho recomanaven pel comportament dels infants”. Mig any, però, que a diferència dels adults, tindrà, a priori, menys impacte emocional i/o psíquic per als nens: “Hi ha una cosa super important que és la plasticitat cerebral –capacitat d’adaptar-se als canvis–. Un nen de 3-4 anys seria capaç de viure amb sèrum a l’hospital. Això en un adult és impossible. Crec que no hi haurà tanta patologia en aquest aspecte”.

Un retorn que, com és lògic, no quedarà exempt de mesures i marcades per les mascaretes, el gel hidroalcohòlic i la distància de seguretat. Per al pediatre i infectòleg, “les mesures no són ni massa ni poc exagerades. Estem davant una infecció totalment desconeguda, amb només sis mesos d’història. S’ha posat tota la intel·ligència col·lectiva mundial per fer-hi front, tot i haver-hi petites diferències amb alguns països”. A Catalunya, l’objectiu durant el curs 2020-2021 serà evitar que es dispari la transmissió comunitària i comenta que “no s’acabaran tancant tots els centres educatius”, si bé el risc d’un cas per coronavirus en un grup estable és elevat: “El 90% dels casos positius entre els infants són asimptomàtics. El 10% restant és un quadre molt lleu. Entre els nens no hi ha mortalitat. El VRS (virus respiratori sincitial) és més agressiu que la Covid-19”, afirma amb rotunditat. Per últim, i davant d’un possible còctel entre una grip i/o VRS i la Covid-19, explica que en països de l’hemisferi sud, com l’Uruguai, Austràlia o Sud-àfrica, que ja estan a l’hivern, “no s’ha agreujat res”.

