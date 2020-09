Els curtmetratges còmics assalten l’Espai Àgora

L’entitat ParapaRiure, que neix amb la intenció de fomentar l'entreteniment per mitjà de la comèdia, arrenca el Festival de la Comèdia de Sabadell. I es divideix en dos esdeveniments principals. Per un banda el ParapaCurts -que té lloc a l'Espai Àgora de Sabadell-, és un Festival de Curtmetratges Còmics on tant el públic com el jurat seleccionaran els seus curmetratges preferits. El festival ja va arrencar el passat dijous. La segona sessió té lloc aquest dijous (21 h). També hi haurà sessions el proper dijous 25. El preu de l’entrada per sessió és de 8 euros (inclosa una consumició), tot i que posen a la venda un pack de 30 euros per les 3 sessions i la final, amb uns premis que es repartiran el dia 4 d'octubre de 2020 a les 18h.

A més a més, durant el primer cap de setmana d'octubre (2,3 i 4) tindrà lloc el ParapaRiures. El 2 d'octubre té lloc el ParapaTalía, una secció del parapariures on es representarà una obra còmica de llarg format (20 h). El dia 3 arriba el torn de del ParapaQuinze, una secció del parapariures on es representaran obres de curt format (18 h). Alhora, es celebra el ParapaJúnior és una secció del ParapaRiures on es representarà una peça còmica de curt format creada per joves d'entre 14 i 18 anys. Finalment, a les 21 h, té lloc el ParapaMono, una secció del parapariures on es representaran monòlegs còmics a l'Espai Va de música. El 4, finalment, afarn entrega dels premis dels ParapaCurts.

Tal com explica Natalia Prat, el ParapaRiures "té per objectiu crear una marca per fomentar la vitalitat cultural de Sabadell, així com promoure l'associacionisme de diferents entitats de Sabadell i també de municipis propers". A més a més, no s’oblida de fomentar la diversitat convidant a artistes amb menys visibilitat.

