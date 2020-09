Val més prevenir

Disposar dels instruments necessaris és fonamental per ser a temps de donar una resposta. Ho vam poder viure el març passat, quan l’epidèmia del coronavirus va agafar totes les administracions amb una mà al davant i l’altra al darrere. Ara no podem canviar allò que vam viure: ni evitar les morts, ni l’allau d’ingressos hospitalaris, ni el confinament de tres mesos, ni tampoc els efectes perjudicials que han caigut sobre l’economia.

Publicitat

Tot plegat, però, sí que ens pot servir per aprendre. I prevenir, com ha fet l’Hospital Parc Taulí, que ha adquirit un nou robot per doblar la capacitat de proves PCR. Es podran fer fins a 1.500 tests cada dia, a diferència dels 700 actuals. La tardor pot ser complicada i caldrà actuar amb diligència davant de la segona onada de la Covid. La previsió del nostre hospital de referència és i ha de ser un exemple per a totes les administracions i serveis públics. Aquesta vegada, el marge d’error ha de ser mínim en tots els àmbits. Portem la lliçó apresa. Una lliçó que s’arrossega des de fa sis mesos.

Publicitat