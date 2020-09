Eduard Gutés: un comercial amb actitud i aptitud de cap a peus

Quan anava a vendre anys enrere, no passava de l’entrada del lloc on fos i donava la seva targeta de contacte esperant una futura trucada. El sabadellenc Eduard Gutés i Martín sempre tenia un últim as a la màniga: mai deixava escrit el seu número de telèfon. Això li servia perquè després buscava la manera de dir-lo i captava l’atenció de l’altra persona dient que acabava com el James Bond, és a dir, en 007.

És una anècdota que reflecteix el tarannà de qui és el president del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Sabadell (COAC) i també representant a Catalunya i a Espanya, un comercial de soca-rel, una persona d’actitud i aptitud, com explica ell mateix que són les qualitats que ha de tenir un bon venedor, a part de conèixer bé el producte i saber vendre al client allò que necessita. “El més satisfactori és quan un client et compra perquè veu que ho necessita i li dones un servei”, assegura.

Saber veure i preguntar també creu que són eines imprescindibles per al comercial. I ho recorda ben bé gràcies al que li va passar un dia a Cerdanyola. Estava visitant una empresa i es disposava a marxar perquè no hi feia res més que perdre el temps. Però a l’últim moment, quan marxava, es va girar i va veure un escut del Betis. Resulta que el client d’aquesta empresa era molt seguidor d’aquest equip, a part que aleshores presidia la penya bètica del municipi. As de la màniga? I tant. Gutés coneix el mític exjugador de l’equip andalús Juan Cardeñosa, gràcies a qui va organitzar un partit entre la penya del Betis de Cerdanyola i els veterans de l’equip andalús, una cosa que a l’altre home se li resistia. Resultat? Gutés i l’empresari van signar dies després l’assegurança que en un primer moment aquest últim no volia. “Va firmar perquè jo era un bon professional? No, tenia altres ofertes. Però vam empatitzar per una foto”, afegeix.

Eduard Gutés va estudiar per delineant i va treballar al despatx d’arquitectes Bosch Piñol, on gaudia fent tasques d’arxiver. I en una altra faceta seva, ha dedicat hores i hores al món de la interpretació, especialment fent d’actor en diverses companyies i teatres, com el Sant Vicenç o el del Sol. L’última obra en què ha participat fins ara ha estat Fortuna, fortuna, on fins i tot interpretava dos personatges a la vegada. Com el seu destacat James Bond, actor, comercial i delineant sense despentinar-se.

