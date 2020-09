Forcadell se suma a les mostres de suport a Torra

Han estat moltes les mostres de suport que Quim Torra ha rebut després que aquest dimarts el Tribunal Suprem va confirmar la pena d'inhabilitació per no despenjar una pancarta del Palau de la Generalitat. Aquest dimecres ha estat l'expresidenta del Parlament i sabadellenca, Carme Forcadell, qui juntament amb l'exconsellera Dolors Bassa li ha fet costat:

📸 La @ForcadellCarme i la @dolorsbassac es reuneixen amb el president @QuimTorraiPla per donar-li suport. ❗Poden inhabilitar, prohibir, multar o empresonar, però no poden engabiar les nostres idees✊ pic.twitter.com/6CPqsW6LiU — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) September 29, 2020

Des de Sabadell també han manifestat el seu suport a Torra entitats com el Club Natació Sabadell i la Cambra de Sabadell. Formacions polítiques com la Crida per Sabadell, ERC o Junts per Sabadell també han mostrat el seu malestar per la decisió judicial.

Dimarts mateix, a les 19.30 h, una vintena de persones van ocupar "simbòlicament" les portes de l'Ajuntament de Sabadell com a resposta a la inhabilitació de Torra, mentre a la plaça es va formar un espai de seguretat sanitària per a poder protestar davant la sentència, que és ferma.

