Álvaro Vázquez és molt a prop i no es descarta el japonès Kagawa

Les últimes hores del mercat son frenètiques a les oficines del Centre d'Esports. La direcció esportiva continua treballant intensament en diferents fronts i perfils molt diversos de davanters, l'objectiu principal a reforçar. Mitjans d'Astúries com Deportes COPE i La Voz d'Astúries es feien ressò de l'interès del Centre d'Esports pel jugador català Álvaro Vázquez, format a la pedrera de l'Espanyol i ara a les files de l'Sporting de Gijón. Segons Ràdio Sabadell l'operació també estaria molt avançada. Fonts del club arlequinat han admès que es tracta d'una "opció real", però encara no hi ha res tancat.

Es reconeix que Álvaro Vázquez, com a jugador contrastat de la categoria, és una de les possibilitats més importants que estan sobre la taula des de fa setmanes. El problema és el seu cost econòmic, però l'Sporting de Gijón està obert a una cessió si aconsegueix el seu gran objectiu: Víctor Campuzano. És el desig prioritari del seu entrenador, David Gallego, que el coneix molt bé de la seva etapa a les categories inferiors del club espanyolista i també al primer equip. De fet, ell li va donar la primera oportunitat a Primera Divisió i Europa. Ara el vol a El Molinón.

El Sabadell espera poder arribar a un acord amb l'Sporting i sobretot amb el jugador, que en principi era reticent a marxar de Gijón tot i saber que no entra en els plans del tècnic. De totes maneres, l'opció de tornar a Catatalunya l'ha seduït i seguir a Segona A també. En tot cas, José Manzanera continua treballant en altres opcions. L'opció Shinji Kagawa es manté tot i les dificultats de l'operació en l'àmbit econòmic. Es considera que el japonès donaria un plus de qualitat molt important. Després de rescindir el seu contracte amb el Saragossa és un agent lliure -de fet és com si estès a l'atur- i, per tant, el seu fitxatge es podria consumar fora del termini establert mentre el Sabadell tingui alguna fitxa lliure. Per tant, encara es podria allargar alguns capítols el serial de Kagawa.

