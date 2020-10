Sabadell ha demanat formalment, a través del ple municipal, acollir el grau d’Infermeria de la UAB. La decisió compta amb el suport del Govern i de tota l’oposició, una nova mostra que davant dels grans projectes de ciutat, l’entesa entre els adversaris polítics és possible. Aconseguir el nou grau universitari seria una peça més de la transformació de l’àmbit de la Gran Via i el Ripoll.

A banda d’aprofitar l’edifici de l’Artèxtil, es posarà la primera pedra per convertir Sabadell en un pol d’atracció de l’àmbit científic i sociosanitari. La pressió conjunta de la corporació municipal –i del Taulí i la UAB– a la Generalitat ha de tenir aviat una resposta per part de la secretaria d’Universitats. Amb l’epidèmia, les infermeres i els infermers han demostrat que són un col·lectiu fonamental per sustentar el sistema de salut: han carregat amb part de la congestió hospitalària, tot demostrant vocació i voluntat de servei. L’educació és una inversió de futur que repercuteix en el bon desenvolupament de les ciutats. Per això ara, al marge de l’epidèmia, cal invertir en coneixement.

