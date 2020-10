Una gestió que castiga les empreses

La segona onada de la Covid s’acosta. Les dades de les últimes setmanes de risc de rebrot han obligat la Generalitat a endurir les mesures per evitar els contagis i haver de recórrer a un confinament en el marc d’un estat d’alarma. Aquest paquet de restriccions, però, torna a tocar en el punt de flotació de l’economia de Sabadell. Just quan ara l’activitat comercial, hostalera i cultural començava a veure la llum al final del túnel, haurà de tancar almenys 15 dies. Lògicament, els sectors afectats ho perceben com un “càstig injust” i preveuen un impacte directe.

Malgrat que s’hagin previst ajuts, la incertesa és el pitjor acompanyant per als negocis. I si alguna cosa marcarà el 2020 és, precisament, la incertesa. Una vegada més, l’empresariat i els ciutadans hauran de sacrificar-se en benefici de la salut comunitària. I ho faran, justament, quan la gestió sanitària està en fallida, sobretot en l’atenció primària. Els CAPs estan desbordats; els professionals, saturats i en vaga; i els pacients, esperant proves PCR i respostes al seu diagnòstic. Potser que ens ho mirem tot.

