Aquesta nit es canvia l'hora: a les 3 seran les 2 (però del mes de març)

Amb l’aprovació del DOGC, la sensació de tornada enrere serà inevitable. I ja es percep als carrers. Especialment a bars i cafeteries, que s’han alçat avui amb aquest monotema: el seu tancament durant dues setmanes.

Barra de bar, a prop de l’estació de Rodalies de Sabadell Centre. “Te’n vas de vacances, eh? Estaràs content!”, arrenca un client habitual. El cambrer, amb cara de pomes agres, li contesta: “A veure si em toca l’Euromillones i ja no torno a obrir”. Second round: “Però no em vas dir que volies tancar i estar més temps amb la teva criatura?”, li diu en to de broma... perquè si no, aquest veterà cambrer el faria fora d’una coça al cul.

No hi ha client, en aquest fred però assolellat dijous, que li faci cap comentari al cambrer i amo del bar. “Ens veiem a la tornada”, s’acomiada un conductor d’autobús. “I on anirem a fer el cafè ara?”, es demanen dues treballadores. “Torna aviat”, diu un parroquià de cigaló en mà.

I és que el sector de la restauració viu aquestes hores amb angoixa. I resignació. “Ara ja serà així tot l’any”, comentava, avui a primera hora, l’encarregat d’una cèntrica cafeteria. Ha obert a les 7 h i encadena la mateixa conversa amb cada clienta que ve a buscar el pa. “Demà ja tanqueu?”, és la pregunta que més li fan. “Només la cafeteria, tots els productes del forn seran per emportar”. I així comença un breu comiat entre les dues, com desitjant-se sort per als dies que venen.

La incertesa és el nou estat d’ànim ciutadà. La caiguda de les temperatures i la pluja d’ahir al vespre també han ajudat a buidar els carrers. Un exemple: ahir a mig matí la bulliciosa plaça del Mercat Central era quasi buida i els pagesos desmuntaven les seves parades abans d’hora.

A buscar el darrer menú

Tanmateix, ahir a la nit hi va haver un efecte crida en els restaurants de la ciutat, alguns dels quals van fer ple tot i ser dimecres nit. A sopar fora abans que els tanquin. I s’espera que es repeteixi avui. Ara bé, només fins a les 00 h, quan comenci el toc de queda gastronòmic.

Tot i així, no serà el mateix tancament que abans. La fórmula que estudien molts restaurants és take away + ERTO. O sigui, esprémer la fórmula del menjar per emportar, a fi de fer uns ingressos que almenys cobreixin les despeses fixes del mes (com el lloguer). I col·locar temporalment a l’atur el personal que no sigui necessari per cobrir la càrrega de feina del take away (que en tot cas serà menor de l’habitual), tot aprofitant que encara els paga l’Estat.

I és que no tornem al març, és cert. És més aviat a un punt intermedi, en què l’economia i el transport segueix en marxa, però es recomana teletreball i no visitar les amistats. Ara bé, comença a semblar que estem endarrerint les agulles del rellotge fins al març.

