Els nous MIR del Taulí: un inici mogut per la pandèmia i la vaga

Els seus companys han fet jornades de 12 hores per un sou mileurista. Ja passava abans de la pandèmia, però el coronavirus ha accentuat la precarietat dels metges interns residents (MIR), que entre setembre i octubre ja han fet vaga en diferents convocatòries i se'n preveuen més. “És una vaga que ja tocava fer i l’ha precipitat la Covid”, assegura Núria Riera, una de les 54 residents que acaben d’entrar a treballar al Taulí per completar la seva formació.

Amb ella també ha començat la seva residència Santi Garcia. Des del seu punt de vista, el que els ha portat a la vaga “són reivindicacions tan bàsiques que ja estan recollides a la llei”. Tant la Núria com el Santi tenen dret a vaga des que van signar el seu contracte amb l’hospital, igual que la resta dels seus companys. Però el coneixement de la situació és previ, ja que els estudiants de Medicina fan pràctiques als hospitals, com el cas del Taulí.

Ara bé, durant els primers dies fer vaga no els va ser tan fàcil, ja que les primares setmanes els MIR les destinen a formacions, a aprendre com funciona l’hospital i el que hauran de fer el dia de demà. I, per això van combinar la vaga amb els cursos que creien que són "imprescindibles per començar a treballar”, afegeix Riera, al que Garcia complementa explicant que “ens ho hem combinat per anar a les manifestacions i venir a l’hospital”.

Contracte formatiu

Particularment, els preocupa que tenen un contracte formatiu, que inclou dedicar hores al centre hospitalari específicament a formar-se, però la realitat no sempre és així perquè ho acaben fet en el seu temps de lleure, reivindiquen. Santi Garcia explica que “a vegades la càrrega assistencial és tan extenuant que és difícil compaginar-ho”. A part que se’ls garanteixi el temps de formació, també reclamen que es garanteixin els descansos després de les guàrdies d’un dia sencer.

Publicitat

Van fer l’examen del MIR el 25 de gener i, si no hi hagués hagut la pandèmia, haurien començat la residència al juny, però l’han començat al setembre. Ells ho viuen amb incertesa, però no se’ls escapa la il·lusió de començar a treballar d’allò que somiaven des de petits. Quan anava a l’ESO, Santi Garcia (Sabadell, 1995), ja va començar a veure que la traumatologia i l’ortopèdia és el que li agrada. A Núria Riera (Sant Quirze del Vallès, 1996), sempre l’ha inspirat la imatge del metge, aquell que només veure’t ja sap què tens.

Ella és l’única resident de dermatologia, i és al Taulí gràcies a ser la 52a millor nota del MIR de tota Espanya. Fins a cinquè de Medicina no va descobrir el seu interès per aquesta àrea, ja que “perquè la veia molt superficial i molt poc mèdica”. Ell, que va fer el treball de final de grau (TFG) sobre la impressió 3D, ara treballa amb el Dr. Ferran Fillat a l’equip del laboratori de planificació quirúrgica i impressió 3D. Garcia va obtenir una posició de 1.449 al MIR, on enguany s’hi van presentar 14.968 persones.

Projecció de futur

Per aquests joves professionals, el Taulí és un gran hospital on començar la seva carrera perquè té un futur que els atrau. Per Santi Garcia, “el Taulí té molta projecció i en els últims anys porta un molt bon nivell en innovació”, mentre que Núria Riera, creu que en els pròxims anys la corporació sabadellenca “creixerà molt”, i subratlla que és relativament jove pel que fa a la docència “i això fa que els docents, els metges adjunts, estiguin més motivats per fer de professors”. I els dos coincideixen en una altra cosa: “l’ambient és el gran punt a favor”.

Publicitat