Santi Rodríguez: Ajudant a arreglar les llars des de fa 40 anys

El món del bricolatge i el modelisme té nom propi al barri de la Concòrdia, i aquest és Pavón. Aquest negoci va obrir portes al 1980 al número 22 de la Via Aurèlia, i la jubilació del seu fundador, Rafael Rodríguez Pavón, va deixar el negoci de botigues repartit entre els seus dos fills, en Joan i en Santi. Aquest últim va heretar l’establiment original.

“Vivíem a l’avinguda Paraires i el meu pare era aficionat al bricolatge, així que va obrir el negoci en un local petit, fins que el negoci va començar a rutllar i va acabar deixant la seva feina anterior”, explica Santi Rodríguez. De fet, recorda les complicacions que van tenir des d’un començament: “El pare va tenir problemes amb la guiatelefònica, perquè el concepte bricolatge no existia, només el de ferreteria”, recorda.

Rodríguez ha crescut des de ben petit entre eines, així que ha viscut el negoci de dins des de menut, juntament amb el seu germà Joan. “Sortia de l’escola i anava directe a la botiga dels pares a fer els deures, el mateix que a dia d’avui fa la meva filla”, recalca. Els dos germans van decidir seguir amb el projecte familiar, que va créixer amb número de botigues. Ara fa sis anys, el pare va decidir jubilar-se, moment en què van optar per dividir el negoci en dos, de manera que cadascú d’ells comptes amb botiga pròpia, amb dues societats limitades independents.

Publicitat

En Santi es va quedar amb la botiga original, però al juny del 2016 va decidir mudar-se del número 22 al 12: “El local original tenia escales, i buscàvem un que no tingués esglaons, molta gent del barri s’ha fet gran, n’hi ha que es mouen amb cotxets i passaven de llarg, i ara, a més, estem davant d’un pas de vianants, i vulguis o no hi hem sortit guanyant”, explica.

A la seva botiga, a més, s’hi troben tot tipus de maquetes i material per a modelisme, un negoci que si bé encara té molts seguidors, perd adeptes amb el pas dels anys. “El modelisme està molt aturat, la gent del tren, per exemple, és un client molt gran, i aquest any hem patit moltes desaparicions”, lamenta Rodríguez.Amb tot, durant la pandèmia van vendre més pel tancament de les grans cadenes, i encara que les previsions de l’economia no acompanyin, espera que l’afició pel món del bricolatge segueixi present durant molts més anys entre els clients del barri.

Publicitat