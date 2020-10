Joan Martí (Taulí): "Doblarem els llits d’UCI"

“De tot se n’aprèn”, explica el director general del Taulí, el Dr. Joan Martí, i la primera onada de la pandèmia del coronavirus els ha ensenyat diferents coses. El pla de contingència s’ha actualitzat, però el que es manté especialment és la dotació de llits d’UCI.

Quina és la situació actual de la pandèmia a l’hospital? Es manté relativament estable amb pujades i baixades en els darrers dos mesos, no ha variat gaire. Ara tenim 86 ingressats. La situació epidemiològica del nostre territori d’àrea d’influència ha empitjorat una mica, i com més persones infectades per Covid, més potencials persones poden necessitar atenció hospitalària.

Quin perfil de pacient hi ha ara a planta? Cada cop són persones d’edat més edat avançada o amb patologies associades. La mitjana d’edat és de 77-78 anys, mentre que fa un mes i mig eren 60 i escaig anys de mitja. És evident que negativitzen abans la malaltia les persones més joves i en les grans els costa més fer la PCR negativa. L’estada mitjana a planta d’un malalt amb Covid és d’11 dies. Les persones joves negativitzen en 7-8 dies o menys, i en els altres casos anem a 14, 15 o 20 dies. A l’UCI són persones que estan sobre els 60-70 anys. Fins ara la gravetat dels casos no ha estat la mateixa que a la primera fase.

El que sí que ha baixat és la mortalitat. Ha baixat claríssimament respecte al primer període. Segurament perquè afecta menys gent amb edat molt avançada. I les pneumònies que observem ara no tenen la gravetat de la primera fase. No dic que hagi canviat el virus ni res de l’estil; és una realitat que podem constatar però que no sabem a què atribuir-ho.

Quina és la situació a Urgències? Alguna tarda l’entorn Covid de les Urgències se’ns ha omplert força, però en general ho anem regulant i fins ara no hi ha hagut una sobrepressió. Estem fent un pla d’acció per intentar ser més ràpids en la resolució de les Urgències, en general, no només per ara amb la Covid-19.

En què consisteix el pla? Estem fent accions per digitalitzar millor el servei i per tant ser més àgils; el pla d’acció preveu muntar mecanismes de màxima agilitat per poder resoldre els casos menys greus més ràpidament i tenir més espai per atendre els més complexos. A banda, incorporarem el triatge intel·ligent. És un suport informàtic que permetrà a la infermera que fa el triatge dels malalts que arriben tirar endavant una sèrie de proves abans que el metge vegi el malalt, perquè hi haurà un protocol que identifiqui quines són les necessitats.

Quines perspectives tenen per als propers mesos, amb la grip i el coronavirus? Hi ha teories però tampoc ho sabrem fins que ho veiem. Segurament l’ús de la mascareta pugui tenir algun impacte sobre la presència de la grip. I veiem que hi ha més acceptació a posar-se la vacuna, la qual cosa segurament acabarà tenint un impacte en un menor nombre de casos.

La intenció és mantenir l’activitat ordinària? El pla de contingència preveu quines accions anirem fent davant de cada situació. Però la pretensió és intentar, si les xifres es mantenen en nombres raonables, mantenir l’activitat ordinària. Aquest és el nostre gran repte.

Com estan les persones afectades pel brot al departament d’Informàtica? Afortunadament estan bé, una hospitalitzada i millorant de manera sensible. Vam tenir un brot intern que va afectar una vintena de persones, segurament per una suma de factors. Malauradament, un professional que va tenir símptomes no ho va dir i suposem que aquest és l’inici del focus, sense assenyalar ningú, però aquesta és la realitat.

Al Taulí tindran els nous tipus de tests d’antigen? No. Es destinaran als hospitals que tenen més dificultat per fer proves PCR. En el nostre cas no és necessari perquè en poques hores tenim el resultat. La incorporació de dos robots ens ha permès ser molt àgils.

Quan estarà disponible el Frontal Gran Via? L’1 de novembre tindrem disponible tota la primera planta del Frontal Gran Via per entomar més casos de malalt crític. Ho estem acabant perquè hem hagut de fer unes obres per acabar el terra. Ara tenim perfectament habilitats 40 llits i l’1 de novembre en tindrem 40 més entre la primera i la segona planta. 80 llits d’UCI en total de dotació estructural.

I quants llits més podrien guanyar a l’hospital? Encara tindríem la tercera planta de Santa Fe, on caben 40 malalts més, que també podrien ser crítics.

En funció del que passi, l’hospital de campanya s’hauria d’obrir sense pensar-s’ho tant? Sí. La directriu del CatSalut és intentar mantenir al màxim l’activitat ordinària i, per tant, parlem d’una situació una mica diferent. L’expectativa també és que l’evolució de l’epidèmia no sigui tan exponencial com va ser en el període anterior. El plantejament implicaria un altre ritme d’obertura i la decisió d’obrir-lo no s’hauria de plantejar per arribar en un moment en què la situació fos molt crítica, sinó abans.

Després de Santa Fe, a què es passaria si s’omple tot? No vull ni pensar-ho, seria una situació extrema. No oblidem que en el pitjor moment de la primera onada vam tenir al voltant de 70 malalts crítics hospitalitzats i ara tindrem de 80 a 120 llits de crítics.

Hi ha prou professionals? La nova convocatòria d’Infermeria és suficient? Hem llançat una convocatòria de prop de 200 places amb la qual una part és per consolidar les persones de la casa i altres són noves incorporacions. Al marge de la Covid, el CatSalut ens ha encarregat que tinguem 30 llits més d’UCI fixos, independentment dels que ja teníem. I precisament estem dotant els recursos humans necessaris per poder fer aquesta atenció. Això no té a veure amb la Covid, són llits que ja quedaran com a estructura de la casa i, per tant, doblarem el nombre de llits d’UCI de la institució, de 31 a 60. L’1 de novembre ja ho tindrem. En aquest sentit fem un salt molt important. Tenir 60 llits d’UCI ja és una dimensió d’hospital d’alta complexitat.

Quin paper té ara l’Hotel Verdi? Ja hem medicalitzat una de les plantes de l’hotel a començaments d’aquesta setmana. Hi ha 16 pacients i 49 llits habilitats, que com a màxim en podran ser 70.

Hem de patir pel material i els respiradors? No. Tenim material per a dos mesos treballant com en el moment més dur de la primera fase sense que entri res, i els 80 llits d’UCI tenen respirador, i en tenim alguns més.

