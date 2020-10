Hidalgo demana "tranquil·litat i personalitat" per superar un Alcorcón afectat per la Covid-19

Sense respir. Aquest dimecres s'inicia la 7a jornada de la Lliga SmartBank en un final d'octubre de bogeria. En el cas del Sabadell (21.30 hores), gairebé li va bé jugar tan aviat després de la desfeta d'Albacete (3-0) per intentar refer-se com més aviat millor i sumar els primers punts de la temporada. El visitant serà un Alcorcón que ve d'un cap de setmana mogut per 4 casos positius que van obligar a la suspensió del seu duel davant la Ponferradina. De fet, el partit de la Nova Creu Alta també ha estat sota el fantasma de l'ajornament i el misteri envolta les informacions del club madrileny. No ha facilitat els resultats de les proves PCR i el tècnic Mere Hermoso ha ajornat la seva presència a la roda de premsa. Només se sap que el viatge a Sabadell està previst el mateix dimecres. Ni la Lliga de Futbol Professional ni l'Alcorcón han fet cap comunicat que indueixi a la possible suspensió.

En el cantó arlequinat, la necessitat és màxima, després de fer un '0 de 15'. "No és una situació fàcil, però ara és el dia per gent que sap de què va aquesta història i cal tenir personalitat perquè la qualitat es tradueixi al terreny de joc. Fins ara el que fem no ens ha donat per sumar. Només queda aixecar-se i insistir", ha subratllat un Antonio Hidalgo que encara no ha trobat l'onze ideal. "Hem patit moltes baixes a l'inici, però està clar que tenir un onze definit, com va passar la temporada passada, sempre dóna estabilitat". Pedro Capó i Jaime Sánchez poden ser les novetats en una convocatòria on no hi seran els lesionats, Xavi Boniquet i Pierre Cornud.

El tècnic arlequinat ha destacat, com a nota positiva, "les moltes ocasions que vam generar a Albacete a la primera part. Serà difícil fer-ne tantes i tan clares en altres partits. Ara cal ficar-les". Ha advertit, això sí, que no trobaran cap facilitat per part de l'Alcorcón: "és un equip molt ben treballat defensivament i com diuen les seves estadístiques no ens concedirà gaire. Tampoc crec que vingui a veure'l's venir sinó que intentarà aprofitar les seves possibilitats. Té clar com jugar amb pilota i sense pilota. Hem preparat a consciència el partit sabent el que ens plantejarà el rival".

Especial per a Stoichkov

Aquest Sabadell-Alcorcón tindrà un significat molt especial per l'ara jugador arlequinat Stoichkov. El davanter andalús va viure l'any passat la seva millor temporada com a professional en el club madrileny, cedit pel Mallorca. Els 16 gols anotats el van convertir en el màxim golejador del seu equip i també el pitxitxi espanyol de la categoria. Stoichkov va debutar contra el Mirandés i al Carlos Belmonte va demostrar detalls de gran qualitat. De fet, és la principal esperança arlequinada per sortir del pou.

En l'últim antecedent a la Nova Creu Alta (temporada 2014/15), l'Alcorcón va imposar-se per 0-1 (gol de l'actual jugador del Getafe, Djené) en un duel del qual Antonio Hidalgo té un mal record. Va haver de marxar lesionat en el minut 9 i l'equip arlequinat va fer un pas enrere gairebé definitiu en les seves aspiracions de permanència. D'altra banda, l'àrbitre d'aquest dimecres és un debutant a Segona A amb anècdota: es tracta de José Hernández Maeso, adscrit al Comitè extremeny encara que va néixer a Brussel·les (Bèlgica) fa 32 anys. No té cap antecedent amb el Sabadell. Aquesta lliga ha dirigit dos partits: Albacete-Ponferradina (0-2) i Cartagena-Lugo (2-1).

La 7a jornada

Aquest dimecres es juguen els següents partits:

Espanyol-Mirandés (16.30 h); Las Palmas-Castelló (19 h); Lugo-Girona (19 h); Ponferradina-Tenerife (19 h); Almeria-Cartagena (21.30 h); Fuenlabrada-Logronyès (21.30 h); Sabadell-Alcorcón (21.30 h).

Dijous:

Leganés-Saragossa (16.30 h); Mallorca-Albacete (19 h); Oviedo-Rayo Vallecano (19 h); Màlaga-Sporting (21.30 h).

