Caixa d’Enginyers vol guanyar pes a Sabadell

En un moment en què els bancs estan reduint sucursals, Caixa d’Enginyers ha apostat per Sabadell per expandir-se durant aquest any. El grup cooperatiu de crèdit, serveis financers i assegurador obrirà el novembre una oficina al número 18 del carrer de la Indústria, just on hi havia la seu de la Fundació Bosch i Cardellach.

L’entitat ha escollit la ciutat “per la seva important activitat comercial i de serveis com a capital del Vallès Occidental”. Com a cooperativa, els seus clients són socis i, per això, s’ha proposat arribar al teixit empresarial de Sabadell i de la comarca, que “és molt rellevant”, segons indiquen fonts del grup.

La nova oficina, de 100 metres quadrats, té un format Avant. Es tracta d’un model innovador multicanal que combina l’atenció personalitzada de forma presencial amb l’ús d’eines digitals, a través d’un assessor: el gerent de comptes especialista. “Aquest servei ens permetrà oferir a Sabadell un assessorament integral i àgil, aportant valor afegit tant a particulars com empreses i autònoms”, afirmen des de Caixa d’Enginyers.

De fet, hi haurà un equip format per tres persones: un director d’oficina, un gerent de comptes i un tècnic comercial. Per tot plegat, el servei de caixa es donarà exclusivament a través del caixer automàtic. De fet, en aquesta nova sucursal s’oferirà serveis del dia a dia com cobraments i pagaments, de gestió de patrimoni, amb productes propis com fons d’inversió i plans de pensions, i de cobertura de riscos, ja que Caixa d’Enginyers també és una entitat asseguradora.

Publicitat

A més, en una altra part de l’edifici, amb accés propi, s’hi instal·larà la Delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers i la Mútua d’Enginyers, ja que les entitats, que ocuparan la primera planta del local, mantenen un acord de col·laboració. El local del carrer de la Indústria és propietat de la Fundació 1859 Caixa Sabadell (FCS).

En principi, l’espai estava cedit gratuïtament a la Fundació Bosch i Cardellach fins al 2030. Finalment, els van oferir una nova seu, al carrer d’en Font, on es van traslladar el passat mes de febrer. Amb el nou lloguer, la FCS obtindrà un rèdit de 50.000 euros anuals.

Es manté el pla d’obertures

Caixa d’Enginyers aterrarà a Sabadell, però ja té presència al Vallès (Sant Cugat i Terrassa), a altres capitals de comarques de Barcelona (Granollers, Manresa i Vilanova i la Geltrú), així com a comarques de Tarragona i Lleida. També compta amb oficines fora de Catalunya. En total, hi ha 32 oficines. En aquest sentit, el grup manté el seu pla d’obertura.

Publicitat