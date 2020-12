MAPA: Obres al costat de casa? Les inversions de l'Ajuntament de Sabadell per al 2021

Llum verda als pressupostos de Sabadell per al 2021. Els comptes, que ascendeixen a 233,38 milions d’euros, es podran aplicar des de l’1 de gener després d’haver superat el període d’al·legacions. Els pressupostos preveuen 19,6 milions d’euros en inversions (+46,1% respecte al 2020), la majoria destinats a obra pública: s’inclouen 2,48 milions d’euros per a l’última fase del Parc de les Aigües, 678.000 euros per al nou Portal Sud i 100.000 euros per a la reurbanització del passeig de la Plaça Major, entre altres projectes.

El ple municipal del passat 23 de novembre va aprovar inicialment els pressupostos amb els vots del Govern (PSC, Podem) i el suport de Junts per Sabadell. Després, es va obrir un període de 15 dies laborables per presentar al·legacions. Ara, davant l’absència d’objeccions, els primers comptes municipals de la crisi Covid surten endavant. Precisament, com a novetat principal, els pressupostos inclouen un ajut destinat al comerç local, molt perjudicat per la crisi sanitària: es reserven 3 milions d’euros en xecs regal (20 euros per família) per incentivar les compres. Els ajuts arribaran a la primavera.

Publicitat

Consulta en aquest mapa on es faran les obres, en què consistiran i quants diners s'hi invertiran:

Publicitat