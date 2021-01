No comença un any qualsevol. El 2021 serà un any transcendental, ple de reptes, per trobar una sortida als problemes derivats de l’any que deixem. Entre les fites a aconseguir, l’any 2021 ha de ser l’any en què superem la pandèmia i les conseqüències immediates de la crisi sanitària. També serà l’hora de posar les bases per resoldre les altres crisis, l’econòmica i la social, de les quals encara no coneixem el seu abast real. Hem de reconduir la situació: de la mateixa manera que s’haurà d’alliberar els hospitals i els CAPs de la pressió sanitària de la Covid, caldrà descarregar els treballadors, empresaris i autònoms de les restriccions. Esperem que les vacunes i els tractaments mèdics siguin la palanca de canvi per aconseguir-ho. El 2021 també ha de ser l’any de recuperar les relacions humanes. Sabadell troba a faltar els bars i restaurants oberts a totes hores, la cultura i l’esport en tota la seva esplendor, les botigues sense cues, i les nits d’esbarjo en els locals d’oci nocturn. I les visites de fora. I poder sortir, viatjar. La vida, la normalitat autèntica. En el camí cap a la sortida, el Diari us vol acompanyar, explicar i celebrar cada avenç amb vosaltres. Volem ser els vostres ulls, com ho van ser quan tothom estava tancat a casa. Per viure-ho junts hi hem de ser tots, per això només podem esperar que no hi hagi més morts inesperades i s’imposi la vida.

