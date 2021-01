El teu defensor: “Ho han reparat, però és un nyap”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

A la confluència que uneix el carrer de Montserrat amb el carrer de Sant Pau, al Centre, hi havia una tapa de registre de Telefònica que feia nosa als veïns que viuen al voltant. Així ho denunciava el Marc, un veí de la zona, a El teu defensor el passat mes de setembre, i demanava una solució als responsables. Es tracta d’una tapa que estava mal assentada i generava un soroll repetitiu al pas de vehicles.

Les molèsties s’intensificaven perquè “en aquest tram de calçada, els vehicles van de pressa perquè tenen preferència”. Això provocava el moviment de la tapa i, en conseqüència, un soroll molest per al veïnat. Es tracta d’una via amb una forta pressió de vehicles perquè connecta dos eixos principals: és la sortida del trànsit rodat de la Rambla a la carretera de Barcelona.

L’Ajuntament ha sol·licitat a Movistar que torni a enviar els operaris a reparar el desperfecte

El D.S. va contactar amb l’Ajuntament de Sabadell i la telefònica Movistar, que en un primer moment va enviar un tècnic per analitzar possibles solucions. Ara, la companyia assegura que les molèsties es produeixen a causa d’una obra d’asfaltatge “mal feta” per part de l’Ajuntament de Sabadell, que hauria deixat enfonsada la tapa en qüestió. Malgrat això, el passat dilluns 28 de desembre van reparar el desperfecte.

Per poder-hi actuar, van haver de sol·licitar els permisos a l’Ajuntament i es van haver de coordinar les tasques amb la Policia Municipal per tallar el carrer. Fonts de Movistar recorden que “es tracta d’un carrer amb molta afluència” i calia “coordinar-se amb el municipi”. Per la seva banda, fonts municipals asseguraven que els tècnics ja havien detectat aquesta incidència poc abans que es decretés l’estat d’alarma i que aquest mateix problema es reproduïa en altres punts de la ciutat. Les obres es van allargar un dia.

Els veïns del carrer de Montserrat també han volgut expressar el seu agraïment a la companyia telefònica, malgrat que hores després de la reparació, el ciment es tornava a aixecar amb el pas dels vehicles perquè no s’havia acabat d’assecar, segons denuncien els mateixos residents. “És un nyap”, asseguren. L’Ajuntament ha descartat instal·lar tanques i ha sol·licitat a Movistar que torni a enviar els operaris per reparar aquest desperfecte.

Publicitat