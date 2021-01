El teu defensor: “Des del març hi ha talls de llum”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

Ana Fernández és veïna de Can Puiggener i ens escriu per denunciar que pateixen interrupcions de llum “constants”

"Es un vaivé del corrent de llum"

“Estem així des del març. És un vaivé del corrent de llum, tercermundista”, relata Ana Fernández, en representació de veïns de Can Puiggener. Des dels inicis del confinament, els carrers de Leovigildo, Cartago, Sagunto, Llum de la Selva i la Baixada de Can Puiggener pateixen interrupcions en el subministrament de llum de forma constant, pràcticament cada dia. “Hem arribat a patir més de cinc talls al dia, i baixades de tensió”, assegura Fernández.

De fet, s’intensifica amb l’onada de fred: “Un dia vam estar tota la nit sense llum”, afirma. Entre altres exemples que relata, Fernández destaca que han decidit no guardar menjar a la nevera perquè no es facin malbé si hi ha un tall. “Hi ha persones que necessiten màquines d’oxigen, hi ha petits comerços, gent que teletreballa... És desesperant”, lamenta. Segons afirma, tant l’Ajuntament de Sabadell com Endesa són coneixedores de la situació. Després de reclamar a tots els organismes competents, “l’únic que hem rebut són evasives i promeses que no es compleixen”. Per aquest motiu, han decidit contactar amb El teu defensor.

Policia i Endesa habiliten dispositius per detectar casos de frau que sobrecarreguen la xarxa

El D.S. ha contactat amb Endesa, que ha assegurat que es tracta d’un mecanisme de protecció intermèdia de la xarxa elèctrica. Segons han detallat fonts de la companyia, és una protecció que s’activa quan es detecta una sobrecàrrega irregular de la xarxa. És a dir: quan hi ha persones que es connecten a l’electricitat de forma fraudulenta. Quan la sobreocupació de la xarxa és molt gran, s’atura per seguretat: “Si no s’activés automàticament, la repercussió seria molt més gran i l’afectació, també”.

La solució? Periòdicament s’habiliten dispositius de la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra i Endesa per detectar casos de frau i alliberar la xarxa elèctrica. Per assegurar l’èxit de l’operació, la data d’aquesta actuació no ha transcendit.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Sabadell ha habilitat un dispositiu específic de 24 hores aquest cap de setmana per a aquells qui es trobin en una situació similar: 937453324 i la Policia Municipal. L’Ajuntament ja ha reclamat solucions a Endesa i ha exigit que es compensi econòmicament els afectats. Recomanen acudir a l’OMIC i trucar a la Policia Municipal.

Publicitat