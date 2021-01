Hidalgo vol fer un pas endavant contra el Lugo i lamenta l'estat de la gespa

Sabadell i Lugo tancaran aquest dilluns (21.30 h) una última jornada de la primera volta atípica, marcada pels efectes de la tempesta Filomena. Tres partits de la lliga SmartBanck han quedat ajornats: Alcorcón-Albacete, Mirandés-Rayo i Leganés-Almeria, i el duel Sporting-Fuenlabrada es jugarà el dilluns. Una situació que tornarà a deixar la classificació amb desigualtats de jornades. En qualsevol cas, el conjunt arlequinat sap que, si guanya als gallecs, arribarà a l'equador del campionat fora de la zona de descens.

Aquest és l'objectiu d'Antonio Hidalgo, qui creu que "és el moment de fer un pas endavant. Estem en un bon moment, però ara s'ha de sumar de tres en tres. Encara que sense públic és gairebé indiferent jugar a casa o fora, necessitem fer-nos més forts a la Nova Creu Alta", ha subratllat. Tindrà dues baixes segures: el sancionat Juan Ibiza -que tampoc podrà estar en l'inici de la segona volta a Almeria per la clàusula de la por- i Adri Cuevas, afectat per un esquinç de turmell que el podria fer perdre 3 jornades. En canvi, Pierre Cornut s'ha recuperat de les molèsties musculars i estarà a disposició. Tot fa pensar en aquest onze: Mackay; Jaime o Pedro Capó, Aleix Coch, Grego Sierra, Cornud, Undabarrena, Víctor, Xavi Boniquet, Guruzeta, Stoichkov i Néstor Querol.

Al davant estarà un CD Lugo que va experimentar una gran reacció amb el relleu a la banqueta. Després de fer un 3 de 12 inicial que va condemnar al tècnic Juanfran Garcia, l'arribada de Mehdi Nafti va ser un autèntic revulsiu i el conjunt gallec va passar de la zona de descens a fregar els llocs de privilegi. Ara es viu a la meitat de la taula. "És un equip que es basa en la solidesa i consistència defensiva i potser no li agrada massa tenir la pilota, però té jugadors diferencials que et poden fer mal. Com sempre, en aquesta categoria cal competir al màxim per sumar punts i és el que hem de fer", ha dit Hidalgo.

El tècnic de Canovelles, d'altra banda, s'ha tornat a mostrar molt crític amb l'estat del terreny de joc. "Sé que s'està treballant en el tema, però a Sabadell no ha plogut tant per deixar-lo tan malmès. La gespa està xopa d'aigua. Els jugadors rellisquen i fins i tot vam tenir un ensurt amb Juvenal. S'ha de buscar alguna solució. Tinc la sensació que quan plogui molt no es podrà jugar per l'estat del camp. Em preocupa moltíssim i espero que les persones que han de prendre decisions, ho facin aviat".

Sobre el mercat d'hivern i les dues fitxes que queden lliures després de la marxa de Jesús Olmo, Hidalgo s'ha mostrat a l'expectativa. "Caldrà veure quines opcions tenim i veure el millor, sabent que és un mercat difícil. El que sí que voldria és que qui vingui ho faci com més aviat millor per adaptar-se al grup i la idea de joc que tenim". De moment, el nom que sembla més a prop és el d'Álvaro Vázquez. De fet, el davant de Badalona ja tindria un acord amb el Sabadell i falta tancar la cessió entre clubs fins al 30 de juny. Es podria concretar la setmana que ve. L'altra plaça apunta a un migcampista.

El partit de dilluns contra el Lugo serà dirigit pel col·legiat basc Iñaki Bikandi Garrido. El conjunt gallec ha visitat quatre vegades la Nova Creu Alta i ha perdut en tres ocasions: 1-0 (92/93 i 13/14) i 2-1 (14/15) i va guanyar en la 12/13 (0-1).

Publicitat