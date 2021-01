L'Ajuntament confirma que portarà Endesa als tribunals pels talls de llum a Sabadell

Es un vaivé constant de llum, des del mes de març: pot arribar a caure la tensió elèctrica tres i quatre vegades al dia. Clients del barri de Can Puiggener han arribat a estar fins a 27 hores sense corrent. Amb el que tot això implica: "Ens alimentem a base d'entrepans. No ens podem dutxar amb aigua calenta. Ni teletreballar", expemplifiquen alguns veïns.

No són l'única zona afectada. En total, són nou els barris de Sabadell que han patit talls del corrent elèctric durant aquesta setmana setmana. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament portarà a la Fiscalia les interrupcions de subministrament elèctric que pateixen especialment a Can Puiggener, Ca n'Oriac, i també a Torre-romeu, Can Llong, Can Rull, Cifuentes, Campoamor, l'Eixample i la Plana del Pintor.

Així ho ha confirmat avui el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, durant la roda de premsa de la junta de govern local. "Fiscalia ha d'actuar davant la manca de resposta d'Endesa", ha etzibat. El consistori, que ha habilitat un dispositiu específic el cap de setmana per aixoplugar els veïns que es trobessin en aquesta situació, ha detectat que més de 800 famílies estan afectades. "L'OMIC els acompanyarà", ha assegurat Cortés.

❄️ Este fin de semana, en plena #OlaDeFrío, muchas familias de toda la ciudad han sufrido cortes de 💡, largos y continuados (algunos ya se producen desde hace meses) Seguiremos trabajando para llevar los casos a Fiscalía por posible vulneración de los derechos básicos #Sabadell pic.twitter.com/mCzfrVOenO — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) January 10, 2021

El dispositiu ha visitat 60 famílies afectades i ha aixecat un total de 37 actes, que es portaran davant de la Fiscalia i de la Síndica Municipal de Greuges. La junta de govern local ha confirmat que el dispositiu continuarà actiu per ampliar informació i recollir les incidències. Aquells qui es trobin en aquesta situació poden trucar a l'OMIC (937 45 33 24) i la Policia Municipal (937 45 32 61). En una setmana, són 800 les famílies que s'han vist afectades.

Endesa assegura que és degut a connexions irregulars

En declaracions al D.S, la companyia elèctrica ha assegurat que es tracta d’un mecanisme de protecció intermèdia de la xarxa elèctrica. Segons han detallat fonts de la companyia, és una protecció que s’activa quan es detecta una sobrecàrrega irregular de la xarxa. És a dir: quan hi ha persones que es connecten a l’electricitat de forma fraudulenta. Quan la sobreocupació de la xarxa és molt gran, s’atura per seguretat: “Si no s’activés automàticament, la repercussió seria molt més gran i l’afectació, també”. Endesa ha avançat que periòdicament s’habiliten dispositius de la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra i Endesa per detectar casos de frau i alliberar la xarxa elèctrica.

Un argument que no acaba de convèncer l'Ajuntament de Sabadell: "És un problema que es dona arreu del territori, amb diferents situacions. El que ens pensar que no és un problema de connexions irregulars ni plantacions de marihuana, sinó de la mateixa xarxa".

Amb tot, Endesa ha començat també a sectoritzar la xarxa elèctrica del carrer Cerdanya (Ca n'Oriac) per reduir el nombre d'afectats si hi ha una sobrecàrrega de la xarxa. Recorden que l'última setmana hi ha hagut 800 clients afectats per talls, però no de forma simultània. I que la mitjana del temps que s'ha trigat a reparar les incidències ha estat al voltant de les dues hores.

