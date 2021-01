Èlia Solé supera el Verkami i publicarà el disc de KGIRL

La sabadellenca Èlia Solé Fité ja té en marxa la maquinària per enregistrar un EP. Coneguda per la sèrie de Polseres Vermelles i la seva participació en el concurs CoverTV3, Solé fa ara un salt amb l’edició del seu disc sota el seu nom artístic KGIRL.

A tal efecte, va arrencar una campanya de micromecenatge per aconseguir els 6.500 euros que necessitava per poder editar el disc. Dit i fet, la sabadellenca ha assolit la xifra marcada durant les setmanes en què s’han pogut fer aportacions, que provenen de 113 persones diferents.

KGIRL ha fet covers com aquesta, de la cançó Vine a la Festa, d'Els Pets, pel programa CoverTv3:

Ara gaudiran de les recompenses pròpies d’un Verkami, entre les quals es troben les més clàssiques com la descàrrega del disc en format digital o entrades per al primer concert; així com d’altres de més agosarades, com ara una trucada de KGIRL per agrair personalment l’aportació, un vídeo per felicitar l’aniversari o fins i tot que l’artista et convidi a una cervesa (“quan es pugui”).

“Fa més d’un any que vaig agafar les regnes del meu camí artístic. És per això que ara també m’ha tocat aprendre a dirigir, compondre, produir, dissenyar, coreografiar...”, explica KGIRL al seu projecte de Verkami.

Publicitat