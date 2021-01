Sabadell rebutja obrir un nou conflicte amb l'Estat pels terrenys de l'aeroport

Sabadell rebutja obrir un nou litigi amb l'Estat pels terrenys de l'aeroport. La titularitat de la zona de l'aeroport està en mans de l'empresa estatal Aena i es troba en disputa des de fa 60 anys. El ple municipal ha rebutjat aquest dimarts una moció de Crida per Sabadell, que emplaçava l'Ajuntament de Sabadell a emprendre accions, i que només ha comptat amb el suport d'ERC. PSC, Junts, Ciutadans i Podem han votat en contra perquè consideren que cal preservar la sintonia amb l'empresa, amb qui es va acordar desencallar el Portal Sud, el futur accés viari de Sabadell des de la C-58.

El debat que volia reobrir-se és vell. En els anys 1930, l'Ajuntament de Sabadell va cedir els terrenys a l'autoritat estatal per fer-hi l'aeroport amb la condició que quan deixés de tenir un ús militar, el municipi els podria recuperar a canvi d'un preu acordat. Tres dècades després, l'Exèrcit va abandonar les instal·lacions i el consistori els va reclamar al govern franquista. Un tribunal va donar la raó a l'Estat.

L'any 1984, ja en democràcia, l'alcalde Antoni Farrés reclamar els terrenys a Aena. Aquest va ser l'últim moviment de l'Ajuntament sabadellenc al respecte. La Crida volia reobrir el debat i recuperar els terrenys, però la seva moció només ha comptat amb el suport dels republicans i no ha prosperat.

La majoria rebutja més disputes amb Aena

La majoria de partits consideren que la reclamació de l'aeroport no és una prioritat en el context actual. PSC, Ciutadans, Junts i Podem han presentat arguments en contra de la reclamació: un preu massa car –centenars de milions, segons el Govern municipal–, la pèrdua de llocs de treball i la falta d'un projecte alternatiu per la zona.

"No és prioritari. Estariem parlant de pagar centenars de milions d'euros i perdre 300 llocs de treball directes i molts més indirectes", ha deixar clar la regidora d'Urbanisme, Mar Molina (PSC). En aquest sentit, Francesc Baró (Junts) ha considerat que cal "buscar sinèrgies" amb l'aeroport i no anar a la contra.

Ciutadans i Podem han demanat no posar més traves a les bones relacions amb Aena, que han permès desencallar la construcció del nou accés viari de Sabadell, el futur Portal Sud. "Hem de mantenir les relacions de confiança", ha assegurat José Luis Fernández (Ciutadans). "No té sentit reobrir un conflicte antic", ha afegit la portaveu de Podem, Marta Morell, que ha considerat que la reclamació és poc oportuna i gens consensuada. "Ni el govern anterior ni l'actual s'han plantejat treure l'aeroport. Hi ha un consens en mantenir les instal·lacions", ha insistit.

Des de la Crida, la regidora Anna Lara ha considerat que la resta de grups han confós les intencions de la moció i ha reclamat reobrir el debat sobre la titularitat. Un concepte que ha agradat a la regidora d'ERC Glòria Llobet: "Es posen una bases mínimes per fer un nou projecte", ha asseverat.

Cap moviment en 30 anys

Després d'un llarg litigi durant el franquisme, l'últim intent de recuperar els terrenys de l'aeroport el va protagonitzar l'alcalde Antoni Farrés, ja en democràcia. L'any 1984 va demanar a Aena la recuperació de la titularitat municipal de la zona, però les negociacions van acabar en punt mort i la idea de Farrés, en un calaix.

Mentre Farrés parlava amb l'Estat, l'exdiputat i exregidor de CiU, Jordi Casas, va transmetre-ho a l'aleshores conseller Macià Alavedra. Es plantejaven canviar l'aeroport per una altra zona d'activitat econòmica amb "més impacte" per la ciutat: "No tenim un aeroport, el que tenim és un camp d’aviació per avionetes. Hi havia altres propostes: un parc logístic, o treballar en la recerca i la innovació", explica Casas al Diari.

Casas, seguint la voluntat de Farrés, va guardar documentació històrica, que podrien ser clau per reclamar de nou els terrenys. Els va entregar a l'exalcalde Juli Fernàndez (ERC) i el seu soci de govern, Maties Serracant (Crida) l'any 2016. Tot i disposar dels documents, l'Ajuntament no va activar una nova reclamació davant l'Estat. Segons explica el mateix Serracant, es va prioritzar la recuperació de la Caserna davant d'altres disputes. "Vam decidir esperar per obrir un nou meló", argumenta.

En aquest sentit, alguns grups polítics no han entès el sentit de la moció. "La Crida va governar durant quatre anys i mai no vaig escoltar res d'això", ha destacat el regidor de Ciutadans José Luis Fernández.

El ple reivindica la Caserna

Tot i les diferències sobre els terrenys de l'aeroport, el ple municipal ha reclamat l'ús de l'antiga Caserna de la Guàrdia Civil i ha demanat a l'Estat, a través d'una moció presentada per ERC i aprovada per unanimitat, que no reobri un litigi que ha durat 20 anys. Ara fa tot just unes setmanes, els tribunals van desestimar la reclamació que el Ministeri de l'Interior va interposar contra l'Ajuntament l'any 2018. La decisió judicial significava que Sabadell podrà disposar de l'equipament, sense necessitat que la ciutat hagi de pagar a l'Estat.

