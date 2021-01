Dos habitatges afectats per un incendi a la Plana del Pintor

El del carrer de la Garrotxa, no ha estat l’únic incendi de la setmana. Dimarts passat, a les 15.52 h al carrer de Vosges, 8, al barri de la Plana del Pintor, es va produir foc en un dels habitatges, amb origen desconegut, segons informa la Policia Municipal de Sabadell.

Els Bombers van sufocar el foc, però l’habitatge va quedar en mal estat, ja que no reunia les condicions bàsiques d’habitabilitat i seguretat. A conseqüència de l’incendi, l’habitatge inferior també va quedar afectat i ambdós habitatges van quedar precintats. En aquest cas, no es van produir ferits per cremades ni per inhalació de fum. Hi van intervenir tres dotacions de Bombers, una unitat del SEM, una unitat de Mossos d’Esquadra, i una unitat de Policia Municipal.

