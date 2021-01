Crim d'Helena Jubany: demanen una nova investigació judicial per trobar l'assassí i els còmplices

La família d'Helena Jubany –la jove assassinada a Sabadell l'any 2001– demanarà una nova investigació de la policia judicial per esclarir els moviments del principal sospitós, Santi Laiglesia, abans, durant i després del crim. Així ho ha explicat aquest divendres l'advocat de l'acusació, Benet Salellas, que ha considerat que hi ha "proves incriminatòries" suficients per desmuntar les coartades de Laiglesia. L'advocat ha demanat que la nova investigació vagi a càrrec dels Mossos d'Esquadra, després dels problemes denunciats amb el Cos Nacional de Policia.

Aquest matí s'han realitzat les primeres declaracions en seu judicial, un any després de la reobertura del cas als jutjats de Sabadell. S'han pogut escoltar tres testimonis que van permetre la reobertura de la causa i que van ser proposats per l'acusació. Un dels testimonis clau és un veí del bloc on van trobar el cos de Jubany sense vida. Ha confirmat en seu judicial que Laiglesia vivia allà en el moment en què van assassinar l'Helena.

El veí ha acreditat que Laiglesia feia vida a l'immoble. Tant ell com la resta de testimonis, segons l'advocat de la família, constitueixen una evidència sobre el parador de Laiglesia quan es va produir l'assassinat, una de les tesis que van sustentar la reobertura de cas. "S'ha intentat generar una nebulosa sobre on es trobava el principal acusat el dia abans, el mateix dia i el dia després del crim", ha incidit Salellas.

L'acusació sol·licitarà formalment el proper dilluns la represa de la investigació judicial amb l'objectiu de trobar elements provatoris i la identitat de l'assassí, però també de persones implicades, còmplices o col·laboradors necessaris. I això corre pressa, perquè en qüestió de mesos es compliran els 20 anys de l'assassinat, el temps perquè puguin prescriure noves acusacions, tal com lamentava l'advocat: "El rellotge corre. Anem tard".

20 ANYS SENSE RESPOSTES

Jubany va aparèixer morta la matinada del 2 de desembre del 2001, després de dos dies desapareguda. El seu cos va ser llençat des d'un terrat, parcialment nu i ple de cremades. La mort de la jove mai s’ha resolt, i ja han passat quasi 20 anys.

El cas es trobava aturat des del 2005, quan es va suïcidar a la presó Montse Careta, la principal sospitosa del crim juntament amb la seva parella, Santi Laiglesia, que va quedar sense càrrecs ni va trepitjar els jutjats. No se'l va tornar a investigar fins a la reobertura del cas, l’estiu del 2020, després d’una forta pressió mediàtica de la família de la víctima.

La família de Jubany sempre ha defensat que Careta no va poder matar l'Helena sola, com atribuïen els indicis inicials, i consideren que hi ha indicis suficients per investigar Laiglesia i terceres persones. “Certs personatges de la UES encobreixen el crim”, va afirmar Joan Jubany, en una entrevista recent al Diari. El cos de l'Helena es va llençar des d'un terrat de l'Eixample, quan la víctima ja es trobava en un estat d'inconsciència per haver ingerit una quantitat ingent de somnífers.

