Sabadell celebra el dia de Sant Antoni més atípic

La ciutat de Sabadell ha celebrat el tradicional dia de Sant Antoni Abat aquest diumenge 17 de gener, malgrat les restriccions per la pandèmia. Això sí, enguany no ha estat possible fer la passada de cavalls i ases que s'enfilaven Eix Macià avall, però sí que s'ha realitzat una missa en honor a Sant Antoni, patró dels animals, a la parròquia de la Puríssima. Sens dubte, una celebració molt atípica, però amb un regust alegre i satisfactori.

Dit això, prop de trenta persones han assistit a la missa i han respectat les mesures de seguretat per la Covid. El mossèn Joan Nadal ha estat el responsable de llegir les pregàries, sempre acompanyades de música, i de recuperar la figura del personatge pel qual se celebra la festa. Sant Antoni Abat va néixer a Egipte l'any 251 i era d'una família noble. Als vint anys es va quedar sense pares i va decidir vendre totes les seves pertinences per anar al desert. Segons el mossèn, va ser allà on va fer una vida destinada a ajudar a les altres persones.

I per què celebrem el dia de Sant Antoni? Doncs perquè ell era capaç de curar als animals i, sobretot, els cavalls i els ases. I d'aquí prové la tradicional passada que té una antiguitat de més de 150 anys a Sabadell. El mossèn ha acabat la missa fent una petició: "Demanaria a Sant Antoni que ens ajudi en aquesta pandèmia que estem vivint".

D'altra banda, les famílies també han tingut l'opció de gaudir del tortell de Sant Antoni. Diverses pastisseries de la ciutat l'han elaborat mantenint la tradició. Així i tot, enguany no han pogut oferir-lo a l'abanderat com es feia sempre.

Nostàlgia per l'edició passada

L’any passat, un centenar de cavalls van recórrer la ciutat des de l’Eix Macià fins a la cantonada de la Rambla amb la Gran Via, on es feia el gir de Cal Pané per fer mitja volta i enfilar de nou cap amunt. Tot plegat, per acabar el dia que tradicionalment començava amb la recollida de l’abanderat per part de les dues colles i la trobada i esmorzar a la seu de Sabadell Cultura, cantonada Ribot i Serra amb Josep Aparici (Creu Alta), on solia assistir l’alcalde i el regidor de Cultura.

