La segona dosi arriba als primers 146 vacunats

Els sabadellencs que van rebre la primera dosi de la vacuna de Pfizer-BioNTech ja han començat a rebre la segona. Ahir dimecres es van començar a posar la segona injecció del vaccí a la residència Sabadell Gent Gran, gestionada pel Taulí i situada a la ronda de Collsalarca (217). La segona dosi es va administrar a 146 persones en total, de les quals la majoria, 109, són residents, i 37 corresponen a treballadors. Només l’han rebutjat mitja dotzena de persones. En total, 4.320 veïns de Sabadell ja han rebut la primera dosi.

“No m’ha fet mal res”

Just abans de dinar a quarts de dues del migdia, la resident Antonia Suñer, de 88 anys, va rebre la segona dosi, com pertocava passats ja 21 dies des que el passat 27 de desembre li van posar la primera. “A veure si així podem ajudar a què tots ens curem”, comentava Suñer ahir al migdia per telèfon al D.S. En posar-li, tot el que va notar va ser “una punxada normal”, i explica que ni amb la primera ni amb la segona dosi ha tingut cap efecte secundari, “no m’ha fet mal res, ni el braç, ha anat molt bé”.

L’ànim de Suñer coincidia amb el que es viu aquests dies a Sabadell Gent Gran, tal com explica la seva directora assistencial, Maria Rosa López (65 anys), que va ser la primera sanitària vacunada amb la primera dosi a Sabadell i ahir també va rebre la segona injecció. López assegura que l’arribada de la solució de Pfizer-BioNTech i veure la llum al final del túnel “fa pujar la moral i augmenta els ànims”, després de mesos molt durs en els quals que encara suposen “un extraesforç de protecció a la feina que fan els professionals”. Antonia Suñer espera que gràcies a la vacuna pugui veure aviat a la seva filla i no ho hagi de fer a través de la finestra o a distància.

Buscant la immunitat de grup

En aquesta línia es pronuncia també la directora assistencial del centre geriàtric, que espera que la immunitat de grup a la residència permeti recuperar visites, que els usuaris surtin més, tinguin més llibertat de moviments “i que no tinguem sempre l’espasa de Damòcles a sobre i anant amb compte que ens podem infectar. Esperem que això s’acabi”. Per la seva part, López té “confiança cega” en la vacuna, creu que estar immunitzats serà “un regal per Sabadell” i en el seu cas la punxada l’ha notat igual que la vacuna de la grip, ja que “qualsevol injecció farà la mateixa punxada”. I, tot i haver-se vacunat, Suñer recorda que igualment cal portar la mascareta i seguir les recomanacions sanitàries.

La vacuna de la Covid-19 també està arribant ja a les residències de Sabadell sense casos actius de la malaltia, i en els propers dies ho començarà a fer a les que en tenen tal com va informar ahir Salut. Les llars o residències de persones amb discapacitat com CIPO i Atendis ja han començat a rebre la vacuna.

