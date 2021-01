Tot segueix igual

Fa tres setmanes començava el nou any amb l’esperança d’oblidar el maleït 2020 i tornar a una certa normalitat. En aquests 21 dies, però, la situació no ha canviat. Les dades de la Covid continuen empitjorant i ja estem vivint una tercera onada que hauria d’arribar al seu pic aviat. Per això, el Procicat ha decidit allargar les restriccions fins al 7 de febrer que ens han portat fins aquí.

Toca, doncs, assumir amb resignació una altra vegada aquestes mesures. No ens queda cap més remei. Ja hem viscut tants cops aquestes pròrrogues que ens hi hem acostumat. Els comerços i els bars tornaran a posar al límit la seva supervivència, les empreses hauran d’allargar els ERTOs, molts sabadellencs continuaran a l’atur... Un cop més, la gestió de la pandèmia, que no ha pogut evitar l’increment de contagis, impactarà sobre els ciutadans eludint la responsabilitat política.

Ni l’optimisme amb què va arribar la vacuna ha canviat aquesta manera de fer. Això sí, el debat sobre la conveniència –per la seguretat sanitària i la garantia jurídica– de la celebració de les eleccions el 14 de febrer ocupa ara els polítics. Mentrestant, com el dia de la marmota, els sabadellencs estarem 14 dies més tancats.

