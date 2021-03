La Pista Coberta d'Atletisme serà un centre de vacunació massiva contra el coronavirus

La Pista Coberta d'Atletisme de Sabadell serà un dels sis grans centres de vacunació massiva contra el coronavirus que tindrà Catalunya a partir dels propers dies, tal com ha confirmat la consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa aquesta tarda, i com va avançar el D.S. La ciutadania serà avisada per trucada telefònica o SMS i també es podrà demanar cita a través de la plataforma de vacunació que habilitarà el Departament a www.vacunacovidsalut.cat.

Catalunya vol començar la vacunació massiva després de Setmana Santa, però la data concreta de quan es podria obrir la pista per fer aquesta funció encara és una incògnita. Salut preveu activar aquests grans espais quan rebi més de 200.000 dosis per setmana. Per administrar aquestes vacunes, Salut ha previst una estratègia escalable en funció de les dosis rebudes. D'aquesta manera a tot el territori hi haurà prop de 500 punts de vacunació, la majoria dels quals Centres d'Atenció Primària (CAP) i els seus annexes. Però també hi haurà 46 espais de capacitat mitjana i 5 grans espais, un dels quals és la Pista d'Atletisme de Sabadell, però també Fira de Barcelona, Fira de Cornellà, el pavelló Onze de Setembre de Lleida, el Palau Firal de Girona i queda per concretar un espai a la regió sanitària Camp de Tarragona. El Camp Nou també es podria habilitar com a espai de vacunació massiu si el nombre de dosis disponibles ho permet.

Ampliarem la informació en els propers minuts

